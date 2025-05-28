新北分署端午節後拍賣 汽車、住宅、墓園土地都有賣

新北分署定於6月3日舉辦拍賣會，拍賣標的物包括汽車、股票、住宅、墳地等。（新北分署提供）

2025/05/28 10:30

〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署定於6月3日舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的物包括1部車齡20年的代步車及4檔實體股票，另拍賣位於新北市中和區及新莊區大樓建物各1戶，尚有坐落新北市3行政區土地23筆，其中，包括位於中和區的知名墓園「私立龍陵紀念墓園（原私立春秋墓園）」內墳地5筆。

新北分署指出，當日上午將先以「喊價」方式拍賣太平洋電線電纜股份有限公司及板信、陽信與華泰商業銀行的實體股票，另拍賣1部馬自達自用小客車，該車輛為白色，2005年8月出廠，車齡約20年，排氣量1999c.c.，行駛里程數約21萬770公里，因民眾滯納營業稅，主動交由新北分署查封、拍賣，可正常發動及行駛；依拍賣公告所載，目前並無相關欠稅、欠費、違規罰鍰及汽車貸款等，本次是第1次拍賣，未定底價。

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新北分署指出，下午則將以「投標」方式拍賣不動產，標的物包括坐落新北市中和區中正路1180號12樓之4建物（16層大樓之12樓），屋齡約27年，總面積約51坪，臨近國道3號中和交流道、捷運環狀線中原站及環球購物中心，本次為第3次拍賣，底價1150萬元，拍定後點交。

新北分署並指，此外尚拍賣坐落中和、三重及三峽等3區土地23筆，其中最受矚目者為坐落中和區橫路段225地號等5筆土地，共約5426坪，持分均為全部，位於知名墓園「私立龍陵紀念墓園（原私立春秋墓園）」內，因地主滯納2年度地價稅160餘萬元而被查封、拍賣。

本次為第4次拍賣，分5標拍賣，底價合計13億9036萬元，其中最大一筆土地面積達5345坪，底價13億6960萬元，各標均因土地所有權人未出具同意書給墓園業者經營管理，而有使用糾紛問題，拍定後均不點交。

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