高雄碎屍魔張介宗涉殺3婦人遭起訴 檢求處3個死刑

張介宗涉殺3婦人又否認涉案，被檢方認定惡行重大求處3個死刑。（資料照）

2025/05/28 10:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄碎屍魔張介宗涉嫌連續殺害75歲黃姓兄嫂、友人張婦及71歲趙林姓婦人，還將3人分屍，但他落網後今堅不吐實，否認殘殺3人，高雄地檢署今偵結依殺人等罪起訴，並向法院求處3個死刑。

檢方指出，73歲老翁張介宗去年11月29日、今年1月17日和2月2日，涉嫌殺害兄嫂及在公園結識的張婦、楠梓區趙林姓婦人，並在前鎮區老舊公寓將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的5號船渠。

請繼續往下閱讀...

今年2月4日，趙林姓婦人失蹤，家人報警協尋，警方調閱監視器畫面，發現趙林婦曾與張介宗一起騎車回家，之後就再無下文，因此鎖定張介宗涉有重嫌，後續不但查出他殺害對方並棄屍前鎮5號船渠周邊，擴大追查後，又意外發現張嫌兄嫂和張婦也遇害，同樣也被肢解分屍後丟入運河裡。

東窗事發後，張嫌面對警方偵訊，始終保持緘默拒絕配合，檢警動員大批人力到棄屍處前鎮5號船渠周邊，打撈遇害的3名婦人遺骸，並將在張嫌屋內採集到的血跡證據、凶器和打撈到的屍塊重複比對，經法醫密集採檢，陸續完成鑑定報告製作。

不過，張介宗一直否認殺害3人，只坦承3名婦人去過他家，但不認殺人犯行，檢方認為3名婦人遇害事證已鞏固，今偵結後依殺人等罪將他起訴，並認定他惡行重大，向法院求處3個死刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法