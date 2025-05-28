打擊台版地面師詐騙 高檢開會研商

高檢署檢察長張斗輝。（資料照）

2025/05/28 10:01

〔記者王定傳／台北報導〕高檢署為防制民眾因詐騙導致不動產抵押或過戶損失，週一召開「防制民眾遭詐將不動產抵押或過戶措施研商會議」，檢視懲詐及防詐相關措施，研商精進策略；高檢署檢察長張斗輝表示，高檢就「懲詐」已成立專案小組，整合各地檢署「台版地面師」案，強化查扣犯罪所得，就「阻詐」面，則促請各地檢預警中心主動與各地的地政機關建立橫向聯繫管道，以便於地政機關發現民眾疑似遭騙時，能即時通報地檢署介入處理並立案偵辦。

高檢署指出這場會議邀集內政部地政司、刑事警察局、台北市政府地政局、社團法人中華民國地政士公會全國聯合會、社團法人台北市地政士公會，以及台北、新北、士林地檢署共同與會，檢視懲詐及防詐相關措施，研商精進策略，以遏止不動產詐騙犯罪。

請繼續往下閱讀...

張斗輝表示，近年不動產詐騙事件頻傳，因不動產價值高，成為不法分子覬覦標的，在利益薰心下，詐騙集團近來與部分不肖地政士、放貸業者合作，誘騙民眾將不動產設定抵押權或是直接過戶，藉以貸款匯入詐騙集團指定投資帳戶，財損動輒上千萬元，導致被害人被掏空家底，連棲身之所都不可得，甚至因而輕生，嚴重影響社會治安及民眾財產安全。

高檢署指出，在防詐宣導方面，內政部地政司已製作反詐宣導影片或圖卡，供各地政事務所及地政士公會進行宣導；為提升民眾的識詐意識，決議將結合跨部會強化相關宣導，以提升民眾對不動產詐騙的警覺性，瞭解犯罪集團的詐騙手法，預先防範不動產詐欺事件；針對保護詐欺被害人措施部分，地政機關受理案件如發現異常，會立即通報轄區警方、地檢署介入因應，以即時阻止詐騙，保護民眾財產。

高檢署並指出，另外為提升檢警偵查不動產詐騙查詢資料效率，內政部地政司將參考高檢署及刑事警察局意見，研議增修全國地籍資料庫功能，以加快查詢速度，符合偵查案件需要。

高檢署表示，將持續關注各種不動產詐欺手法及檢察官偵辦個案時所發現問題，與內政部地政司、刑事局持續保持聯繫，共同研商防詐及懲詐相關措施，強化跨部會反詐宣導與犯罪查緝，守護民眾財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法