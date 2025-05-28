海軍艦長酒後性侵女軍官未遂否認犯行稱「酒後亂性」 重判4年6月

海軍呂姓艦長酒後涉嫌對女軍官性侵未遂，他否認犯行還稱「酒後亂性」高等法院今重判4年6月。（記者楊國文攝）

2025/05/28 10:27

〔記者楊國文／台北報導〕時任海軍呂姓上校艦長被控在同仁聚餐後，以不勝酒力為由，由部屬女軍官扶到飯店休息，不料，呂男進房後脫光自己衣服擬性侵女軍官，女軍官躲到廁所並透過電話求救，趁呂男不注意時衝出房間，但遭呂男拉回強行脫去她的內衣褲欲性侵，女軍官抵死不從，所幸艦上輔導長趕抵，致呂男性侵計謀失敗，女軍官不甘受辱提告，但呂男否認犯行，還稱「可能酒後亂性吧」，基隆地院依強制性交未遂罪將好色的呂男判刑4年6月，上訴後，高等法院今判決駁回。

判決指出，呂姓艦長於2019年5月某日晚間，與艦上男女軍士官共14人，到基隆市一家KTV唱歌、飲酒，凌晨時，呂男等一行人原本欲返回軍艦，途中，呂男以酒醉欲休息為由，拉著女軍官往不同方向走，女軍官因不勝酒力也有醉意，不明就裡跟著呂男走，結果呂男帶她進入一家飯店進入房間。

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呂男進入房間後，快速脫光衣服，女軍官見狀，嚇得躲到房間內的廁所不敢出來，恰巧，艦上輔導長打電話詢問「妳在那裡？」，女軍官趕緊向他求救。

女軍官在廁所內躲了15分鐘，以LINE連繫艦上輔導長，告訴他房號，拜託他進房間救她。後來，輔導長連繫說不方便進房門，指示女軍官自己步出房間，女軍官趁機打開廁所的門欲衝出去，但呂男人就在浴室門口，將她抓到床上，並強行脫去她的內衣褲，親吻並舔她的胸部、私處，試圖性侵，女軍官情急下大叫「會懷孕」，且拼命抵抗，還重覆表示「不行」、「會懷孕」，並以手擋住她的胸部、私處。

過程中，輔導長透過飯店櫃台打室內電話分機到房間，呂男只好起身和輔導長通話，隨即穿上衣服離去，女軍官驚險保住貞操。事後，女軍官不甘受辱提告。

海軍艦指部獲報，展開行政調查屬實，經懲罰評議會決議，將呂男撤職、停止任用3年。呂男不服提訴願遭駁回後，提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後，於2022年11月判決駁回，呂男上訴後，最高行政法院去年1月廢棄發回北高行更審中。

刑事審理時，呂男否認犯行，辯稱當天是相約去KTV，但為何而去，已記不清楚，以酒後斷片來抗辯，還稱當天不少酒，「可能酒後亂性吧」記不清楚了。

基隆地院審理認為呂男涉嫌強制性交未遂罪犯行明確，批評呂男身為艦長，未盡保護女部屬之責，還利用女軍官對呂男信任而強制性交未遂，還使她承受軍中某些對她批評的耳語，身心受到莫大傷害，判刑4年6月。呂男不服，上訴高等法院。

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