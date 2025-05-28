追查失竊腳踏車 台南警耗費一週逮到逃亡通緝犯

55歲王男涉嫌偷走國中生腳踏車，警沿路調閱監視器一週，但努力沒有白費，發現他是3案通緝犯，也找回腳踏車，訊後將他依法送辦。（民眾提供）

2025/05/28 10:23

〔記者王捷／台南報導〕為了國中生失竊的腳踏車，警方耗費一星期調監視器、埋伏，但努力有回報，逮到逃亡中的55歲王姓通緝犯，還查出他是橫跨宜蘭、台南、橋頭的通緝犯，訊後將他依竊盜罪移送台南地檢署。

警三分局安中所大約一星期前接獲民眾報案，有國中生的腳踏車遭竊，員警吳冠瑩受理後展開調查，因為腳踏車沒有車牌辨識系統，只能沿路調閱巷弄與路口監視器影像。

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吳員發現犯嫌作案後未直接離開，而是一路往北區、中西區繞行，疑似刻意迴避追查。警方沿線比對影像、研判動線後，發現王嫌竟騎著失竊車輛前往家樂福，過程中多次停留、變換路徑，行蹤反覆。

最後警方確認王男身分，他從外地到台南犯案，曾因侵占與竊盜多次被各地通緝，包含宜蘭地檢所發布的侵占通緝、台南與橋頭地檢發布的竊盜通緝，共計3案在身。由於王男平時居無定所，警方無法以戶籍地址為線索追緝，只知道王最近活動的區域，最後警方決定派員埋伏，才得知王男最新動向。

27日下午，警方在西門路二段一帶發現王男身影，立即上前攔查，當場確認身分後將其帶返所偵辦，當場查扣失竊腳踏車，警三分局呼籲，民眾如有財物遭竊，應即時報案，並妥善保留監視影像或可疑線索，有助警方追查。

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