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    花蓮縣文化局長吳勁毅涉貪 檢方聲押禁見

    花蓮縣政府文化局長吳勁毅（中）昨被檢廉約談。（民眾提供）

    花蓮縣政府文化局長吳勁毅（中）昨被檢廉約談。（民眾提供）

    2025/05/28 09:43

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉涉嫌公務車私用、小額採購申報不實及圖利特定廠商等，花蓮地檢署昨指揮廉政署、調查局東部機動工作站、花蓮調查站等單位，針對吳的住處、辦公室等處所搜索，並將他帶回調查站訊問，吳勁毅被訊問到今晨6點多，與曾姓科長2人被檢方以涉犯貪污罪嫌重大且有串證之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。

    文化局長吳勁毅、行政暨文化設施科曾姓科長2人因貪污罪嫌，檢方向法院聲請羈押，另外藝文推廣科田姓科長、行政科吳姓約僱人員涉犯貪污罪嫌以3萬元交保；另楊姓科員涉偽造文書5萬元交保；劉姓、沈姓承辦等人3萬元交保。

    花蓮地檢署偵辦花蓮縣文化局局長等人涉嫌違反貪污治罪條例等案件，於昨（27）日指揮法務部廉政署北部地區調查組、法務部調查局花蓮縣調查站、東部地區機動工作站，持法院核發之搜索票，至花蓮縣文化局等16處執行搜索，並通知及傳喚被告吳勁毅等10人及相關證人到案說明。今天凌晨移送地檢署複訊，任姓業者等其餘被告無保請回。

    花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉涉嫌公務車私用、小額採購申報不實及圖利特定廠商等，花蓮地檢署指揮廉政署偵辦。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉涉嫌公務車私用、小額採購申報不實及圖利特定廠商等，花蓮地檢署指揮廉政署偵辦。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉涉嫌公務車私用、小額採購申報不實及圖利特定廠商等，花蓮地檢署指揮廉政署偵辦。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉涉嫌公務車私用、小額採購申報不實及圖利特定廠商等，花蓮地檢署指揮廉政署偵辦。（記者王錦義攝）

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