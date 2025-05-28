好眼力！ 警認出腳踏車慣竊 答非所問竟是通緝犯

李嫌竊車畫面。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/28 09:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕45歲李姓男子，因專門竊盜路邊停放的自行車，被警方根據外貌特徵鎖定。台北市警中正二分局巡邏員警，執勤中意外發現正在騎贓車的李嫌符合目標，經攔下查問當場逮獲，並查出對方是竊盜通緝犯，訊後依法解送究辦。

警方表示，北市中正區、大安區近月來屢屢發生街頭擺放的腳踏車遭竊事件，警方調閱監視畫面，發現許多竊案都是一名身材中廣胖壯，西裝頭、喜愛身揹左側背包的中年男子所為。警方並提供畫面供員警熟記。

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北市中正第二分局思源街派出所員警日前在執行巡邏勤務時，行經汀州路三段時，發現有名正在騎著腳踏車的男子見警方靠近就閃躲，由於對方髮型、長相及體型與腳踏車竊盜案竊嫌極為相似，立即攔下臨檢。

警方現場詢問中，李嫌面對警方提問，顯得不屑一顧且答非所問，直到警方要求男子出示相關身分證明文件，才查出李男為台北地檢署發佈的竊盜通緝犯，立即將他逮捕。

警方將李嫌帶返派出所後，針對轄內先前受理腳踏車竊盜案的各個監視器影像，逐一比對相關特徵，確認他涉及多件腳踏車竊盜案，並涉及大安及中正一轄區的同手法竊案。

警方調查雨李嫌泰半是針對路邊未上鎖的腳踏車據為己有。警訊後，先將李嫌依通緝犯身份解送歸案，再依竊盜罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

警方表示，民眾停放腳踏車時，最好停放在有裝設監視器的場所、道路並加裝大鎖，也提醒民眾勿貪圖一時方便，擅自騎乘未上鎖之腳踏車，一旦以身試法，警方必依法嚴辦。

李嫌竊車畫面。（記者劉慶侯翻攝）

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