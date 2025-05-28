台2線轎車自撞護欄四輪朝天！駕駛送醫 酒測值超標

劉姓男子今天清晨酒駕行經台2線北部濱海公路基隆段時，失控撞及路旁護欄後翻覆，四輪朝天，酒測值達每公升0.34毫克。（記者林嘉東翻攝）

2025/05/28 09:36

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕劉姓男子今（28）天清晨駕車行經台2線北部濱海公路基隆段時，失控撞及路旁護欄後翻覆，四輪朝天，車頭嚴重受損。警方趕抵為他酒測，測得酒測值達每公升0.34毫克；由於劉男肇事後送醫救治，警方將待他傷勢穩定後，依涉犯公共危險罪嫌送辦。

基隆市警四分局大武崙派出所今天清晨5時30分獲報，台2線北部濱海公路、武聖街口有一起自小客車翻覆意外。警員趕抵時，35歲劉姓駕駛已自行脫困，手、腳受有擦、挫傷，意識清楚，車子則四輪朝天，車頭、車身嚴重受損；警方隨後替他酒測，測得呼氣酒精值達每公升0.34毫克。

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警方調查，劉男今天清晨下班後駕車返回新北市萬里住處，途經肇事路段時，車子失控打滑，撞及路旁護欄後，整輛車翻覆路中央，事故原因可能劉男不勝酒力，失控肇事。事故後，劉男被送往基隆長庚醫院救治，警方將待他病況穩定後，將全案依涉犯公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

劉姓男子今天清晨酒駕行經台2線北部濱海公路基隆段時，失控撞及路旁護欄後翻覆，四輪朝天，酒測值達每公升0.34毫克。（記者林嘉東翻攝）

劉姓男子今天清晨酒駕行經台2線北部濱海公路基隆段時，失控撞及路旁護欄後翻覆，四輪朝天，酒測值達每公升0.34毫克。（記者林嘉東翻攝）

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