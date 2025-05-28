婦人誤信「假檢警」急奔郵局 巧遇豐原巡邏警及時阻詐

員警巡邏發現古婦神情有異，及時阻詐。（民眾提供）

2025/05/28 09:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一名婦人前日在家中接獲詐團假冒「檢警」的不明來電，對方聲稱婦人帳戶涉入詐欺案件，需接受金融監管，要求她前往郵局更新存摺並拍照提供帳戶資料，婦人聽到驚慌失措，準備依指示前往郵局配合操作，所幸途中巧遇巡邏員警及時識破騙局，成功阻止詐騙發生。

豐原警分局神岡分駐所警員曾羿翔、張傑原，前日下午3點左右巡邏至神岡區中山路與林厝路口時，發現69歲古姓婦人神情慌張，手持存摺等物品，在路旁來回踱步，顯得異常不安，兩名員警見狀立即上前關心，詢問是否需要協助。

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古婦表示，自己剛在家中接到一通未顯示號碼的來電，對方自稱是檢警人員，聲稱追查案件時發現她名下帳戶涉及詐欺案件，必須接受「金融監管」，要求她立即前往郵局將存摺餘額更新後拍照傳送，以配合偵辦。

古婦擔心自己平白無故捲入刑案中，驚慌之下未加查證，便匆匆步行前往郵局，準備依指示操作。員警聽完後，立刻判斷這是典型的「假檢警」詐騙手法，隨即安撫古婦情緒，並向她說明詐騙集團常「假冒公務機關」名義，博取信任，藉此實施詐騙。古婦當時情緒緊張，甚至連手機臉部解鎖都無法順利完成，經員警耐心解說後才逐漸冷靜下來，並表示將提高警覺、不再輕信陌生來電，同時對警方及時伸出援手，成功守住自身財產，表達誠摯感謝。

豐原警分局統計，今年1至4月份分局已成功阻詐85件，攔阻金額高達3,137萬元。警方提醒，近期詐騙案件頻傳，詐騙手法層出不窮，民眾若接獲類似來電，應謹記「一聽、二掛、三查證」原則，冷靜判斷、立即掛斷電話，並撥打110或165反詐騙專線查證，避免落入陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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