走私遇船難船員死亡 船長涉遺棄改判不受理

郭姓船長從事海外走私遇到船難，涉嫌遺棄同伴，高雄高分院改判公訴不受理。（記者鮑建信攝）

2025/05/28 07:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市郭姓船長等人受邀到香港走私遇到船難，郭等人跳上救生艇，僅呂男因不敢跳，隨船漂流生死不明，被依遺棄罪判刑，高等法院高雄分院更審，認定沒有無管轄權，改判公訴不受理。

高雄地檢署指出，2017年10月26日，被告郭男邀呂姓及陳姓友人搭機前往香港，替香港籍船主「阿智」到外海走私，並由郭、呂、陳分別擔任船長、輪機長、船員。

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11月1日深夜，郭等人夥同香港籍船員九龍、阿豪、船主阿智，從香港南ㄚ島海域出海，前往馬六甲海域從事走私。航行途中，船艙突然進水，郭等5人跳船至救生艇，僅呂男因不敢跳，隨著船隻沉沒，至今仍下落不明。

郭男5人在海上漂流2天，被經過的丹麥籍商船救起，郭等因擔心走私被發覺，於是向商船人員和香港警方謊稱船上只有他們，涉嫌刻意隱暪呂男落海之事，錯失後援機會。

高雄地院審酌郭男坦承犯行，依遺棄罪判處有期徒刑七月，但高雄高分院認為海外遺棄罪，沒有管轄權，改判公訴不受理後，檢方不服上訴，最高法院認為若觸犯遺棄致死罪，就有管轄權，撤銷發回重新釐清。

更一審法官調查，呂男不會游泳，隨船舶沈入海中，是否溺死或浮出水面，郭卻不予救助，檢方未舉證，仍依遺棄罪論處，認定沒有管轄權，可上訴。

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