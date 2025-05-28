為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    走私遇船難船員死亡 船長涉遺棄改判不受理

    郭姓船長從事海外走私遇到船難，涉嫌遺棄同伴，高雄高分院改判公訴不受理。（記者鮑建信攝）

    郭姓船長從事海外走私遇到船難，涉嫌遺棄同伴，高雄高分院改判公訴不受理。（記者鮑建信攝）

    2025/05/28 07:11

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市郭姓船長等人受邀到香港走私遇到船難，郭等人跳上救生艇，僅呂男因不敢跳，隨船漂流生死不明，被依遺棄罪判刑，高等法院高雄分院更審，認定沒有無管轄權，改判公訴不受理。

    高雄地檢署指出，2017年10月26日，被告郭男邀呂姓及陳姓友人搭機前往香港，替香港籍船主「阿智」到外海走私，並由郭、呂、陳分別擔任船長、輪機長、船員。

    11月1日深夜，郭等人夥同香港籍船員九龍、阿豪、船主阿智，從香港南ㄚ島海域出海，前往馬六甲海域從事走私。航行途中，船艙突然進水，郭等5人跳船至救生艇，僅呂男因不敢跳，隨著船隻沉沒，至今仍下落不明。

    郭男5人在海上漂流2天，被經過的丹麥籍商船救起，郭等因擔心走私被發覺，於是向商船人員和香港警方謊稱船上只有他們，涉嫌刻意隱暪呂男落海之事，錯失後援機會。

    高雄地院審酌郭男坦承犯行，依遺棄罪判處有期徒刑七月，但高雄高分院認為海外遺棄罪，沒有管轄權，改判公訴不受理後，檢方不服上訴，最高法院認為若觸犯遺棄致死罪，就有管轄權，撤銷發回重新釐清。

    更一審法官調查，呂男不會游泳，隨船舶沈入海中，是否溺死或浮出水面，郭卻不予救助，檢方未舉證，仍依遺棄罪論處，認定沒有管轄權，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播