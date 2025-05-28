世壯運3對3籃球賽奪金 桃園消防員葉松江：打球像救災、全力以赴

桃市府消防局幼獅分隊員葉松江（左二），在世壯運奪下女子3對3籃球30歲以上休閒組冠軍。（桃園市政府消防局第二大隊提供）

2025/05/28 00:34

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市消防局幼獅分隊員葉松江在世界壯年運動會中，代表台灣參與女子3對3籃球30歲以上休閒組賽事，和隊友一路過關斬將，勇奪冠軍金牌，葉松江表示，不論在火場或球場，都有責任全力以赴，這次代表台灣奪冠，不只是夢想成真，更是對自己的一次挑戰與肯定。

葉松江身高171公分，以前練跆拳道，放鬆時刻喜愛打籃球，這次比賽是隊上的中鋒，負責防守、擋人跟搶籃板，她與分別來自航警、台電及民間企業的夥伴攜手組隊，4人因就讀彰化師範大學而結緣，畢業多年後再次集結，挑戰國際賽事，展現團隊默契與優異實力。

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葉松江所屬隊伍17日就拿下2勝，次日遇上強敵，以10比15落敗，調整心態後，21日決賽首戰以6比1奪勝、22日再以14比12擊敗新加坡晉級4強，23日再以12比5拿勝，最終於24日冠亞賽中對決蒙古隊，以17比7的分數，奪得金牌。

葉松江說，這次比賽較困難的地方是大家都要上班，很難能湊在一起訓練，所以透過多次的線上討論，若有一起出去打球就會錄影下來，再回來檢討。

葉松江擔任消防約7年多時間，她說，消防不管救災、救護都需要肌力和體能，維持好運動習慣，可讓出勤的時候降低受傷風險，藉由打籃球，也可以練習怎麼在很累的狀況下，保持頭腦清楚地與隊友溝通。

幼獅分隊長張擎文表示，葉松江展現消防人員多面向的能力與堅韌精神，是消防體系的驕傲與典範，透過她在國際賽場上的優異表現，盼鼓舞更多女性勇於追夢，勇敢跨足多元領域，發光發熱。

葉松江（持球者）表示，打籃球和救災很像，需靠團隊彼此間的默契跟溝通。（桃園市政府消防局第二大隊提供）

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