孕婦遭擦撞以「先兆性流產」提告傷害 肇逃者卻無罪原因曝

孕婦開車遭擦撞，法官以「先兆性流產」不構成傷害，判肇逃者無罪。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/27 23:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕吳姓男子在竹科開車時，後照鏡擦撞張女的車，張女聲稱受有懷孕18週腹痛及「先兆性流產」，檢方依交通事故致人傷害而逃逸罪嫌起訴吳男，然而新竹地院根據醫師專業意見，得知母體無外傷且胎兒心跳正常，且醫學上並沒有表明「先兆性流產」是一種「身體受傷」現象，諭知吳男無罪。

檢方起訴指控，111年11月25日下午，吳男開車行經力行三路台積電前，未注意左側行駛車輛，隨即往左變換至內側車道。當時同向後方內側車道張女的車閃避不及，吳男左方照後鏡擦撞張女的車而肇事，張女因此受有懷孕18週合併腹痛及先兆性流產現象之傷害。吳男肇事致人受傷後，經張女數次大聲按鳴車輛喇叭要求他停車處理，竟置若罔聞，未停留現場反而駕車離去，檢方依交通事故致人傷害而逃逸罪嫌起訴。吳男的辯護人表示，先兆性流產現象並非身體受傷，認為應不構成本案犯行。

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法官指出，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑，刑法第185條之4第1項前段定有明文，本罪客觀要件須被害人有受傷才能構成。

檢方起訴認定被害人受有「懷孕18週合併腹痛及先兆性流產現象」傷勢，法官函請該婦產科診所進一步說明被害人身體發生何種現象？此現象在醫學上是否屬於一種「身體受傷」現象？

經該診所實際為張女看診，開診斷證明書的醫師回函稱，當天張女子宮部位雖沒有直接被撞擊，但是有出現下腹部疼痛症狀，身體無明顯外傷，依據身體檢查與超音波檢查，診斷為先兆性流產。

「先兆性流產」在醫學上的定義為懷孕前20週出現下腹疼痛，甚至出現陰道出血症狀，但是子宮頸無擴張，胎兒心跳正常。醫學上並沒有表明「先兆性流產」是一種「身體受傷」現象。

先兆性流產成因有分為胎兒因素與母體因素，胎兒因素為胎兒染色體異常、胚胎發育不良、胎盤發育缺陷及卵子或精子異常。母親因素則為帶狀疱疹、德國麻疹或原漿蟲等感染、服用賀爾蒙、抗生素、酒精等藥物、生殖器官結構異常、黃體素不足、糖尿病、甲狀腺疾病、母體免疫系統疾病、營養不良、情緒不穩等，皆容易造成先兆性流產。

醫學上對於「先兆性流產」是建議臥床休息直到症狀改善，依醫師診斷後使用安胎藥物，勿過度勞累，避免長久站立及粗重工作等。

法官認為，診斷證明書所載「腹痛」是醫師依據張女陳述的記載，在無其他診斷情形下，無從據以認定張女受有傷害，而「先兆性流產」在醫學上的定義，並沒有表明「先兆性流產」是一種「身體受傷」。最後法官諭知全案無罪。

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