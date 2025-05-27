辜仲諒拿到科技監控手機 微笑離開法院

法官中信金控前副董事長辜仲諒隨身攜帶個案手機，每日定時自拍臉部照片上傳至科技監控中心報到，辜於晚間10時30分取得科監手機，微笑離開北院。（記者塗建榮攝）

2025/05/27 22:59

〔記者張文川／台北報導〕中信金控前副董事長辜仲諒等4人，被控於中信銀行購買澄清湖大樓案涉嫌背信，台北地院本月13日依銀行法背信罪判辜仲諒7年8月徒刑；法官後諭知辜仲諒、張明田、李祥曦3隨身攜帶個案手機，每日定時自拍臉部照片上傳至科技監控中心報到，有紐西蘭國籍的李聲凱則須配帶電子腳環。辜於晚間10時30分取得科監手機，微笑離開北院。

台北地檢署認為4人有逃亡之虞，聲請對4人施以電子鐐銬科技監控，北院法官今傳喚檢、辯表達意見。

請繼續往下閱讀...

法官庭訊後認為，4人被各判處判決各7年8月至9年6月重刑，確實有逃避刑罰的高度可能性，辜仲諒為知名企業家，身世顯赫，2008年之前長期旅日，去年至今年4月出境高達14次，和另3人皆有逃亡之虞。

法官諭知辜仲諒、張明田、李祥曦3人皆自即日起至9月26日止，隨身攜帶個案手機，並於指定的每日2小時時段內，定時自拍臉部照片上傳至科技監控中心報到，辜的拍照報到時間為上午9時至11時。

李聲凱不僅有紐西蘭國籍，妻子、兒女都早已移民紐國，逃亡之虞更甚，因此命其配戴電子腳環。

辜仲諒庭訊時表示，他絕對不會逃亡，這不是他一個人的事，全台小朋友都在看著他，現在台灣最重要的是棒球的發展，他是全國棒協理事長、亞洲棒協理事長、世界棒球總會副會長，靠著大家一起努力，台灣棒球目前世界排名第2，好不容易爭取到這樣的地位，他代表我們國家，不可能做任何對不起國家的事。

檢察官則認為，4人犯行明確，破壞金融交易秩序，近期高額交保的重大金融犯罪被告被判重刑而棄保潛逃者層出不窮，且辜仲諒4人皆是久任中信高層及高階幹部，財力雄厚，在國外皆有親友，被判重刑後更有逃亡動機，辜仲諒也曾有滯日不歸的前例，有逃亡的高度可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法