5/27 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落桃園 端午加碼開15組

今晚（27日）開獎的第114000056期大樂透頭獎摃龜，第114000129期今彩539頭獎則開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/05/27 22:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月27日開獎的第114000129期今彩539頭獎開出1注，由桃園市桃園區玉山里玉山街75號1樓「財神發彩券行」開出；第114000056期大樂透頭獎則摃龜。

第114000056期大樂透中獎號碼「16、17、26、29、32、40，特別號：10」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得499萬705元；參獎共33注中獎，每注可得8萬7984元；肆獎共118注中獎，每注可得1萬5817元；伍獎共2374注中獎，每注可得2000元；陸獎共3312注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬5567注中獎，每注可得400元；普獎共4萬4481注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000056期49樂合彩中獎號碼為「16、17、26、29、32、40」。四合摃龜；三合共75注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2298注中獎，每注可得1250元。

第114000129期今彩539中獎號碼為「04、08、23、33、38」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共190注中獎，每注可得2萬元；參獎共6530注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬767注中獎，每注可得50元。

第114000129期39樂合彩中獎號碼為「04、08、23、33、38」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共182注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9292注中獎，每注可得1125元。

第114000129期3星彩中獎號碼為「485」。壹獎共63注中獎，每注可得5000元。

第114000129期4星彩中獎號碼為「3347」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

第114000056期大樂透端午加碼100組100萬獎項，共開出15組，總中獎注數為15注，15組皆為單注中獎，各得獎金100萬元。尚餘53組未開出，將於下期（5月30日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法