柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗繼續押 延押禁見2個月

台北地方法院傳喚在押的前台北市長柯文哲。（記者羅沛德攝）

2025/05/27 21:35

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積率等弊案，台北地院密集審理中，柯文哲、威京集團總裁沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4名在押被告羈押期限將於6月1日屆滿，合議庭今天認定4人逃亡、勾串的羈押理由仍未消滅，裁定4人6月2日起延押禁見2個月，到8月1日。

合議庭5月20日開庭時，對4人進行延押訊問，柯文哲當時說，他絕對不會逃亡，「最希望我逃跑的就是民進黨，國民黨現在奄奄奄一息，我跑了民眾黨就垮了」，他若逃亡，將會使台灣重新回到兩極對抗的藍綠惡鬥局面，他絕不會逃。

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柯文哲憶及父親柯承發今年3月過世，哽咽地說，律見時才知父親過世，直到告別式蓋棺前才見到父親最後一面，火化後骨灰放在哪裡，到現在他還不知道，聽律師轉述，母親何瑞英失智症愈發嚴重，他身為長子，家中還有很多事要親自處理，絕對不會逃跑；他也為同窗老友李文宗喊冤，希望法官放了李。

北院5月間連續密集傳喚證人，每週開2個全天的庭期，未來除了6月腳步稍緩，7月到11月的庭期也幾乎已排滿每週2天。

台北地方法院傳喚在押的威京集團主席沈慶京。（記者羅沛德攝）

台北地方法院傳喚在押的國民黨台北市議員應曉薇。（記者羅沛德攝）

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