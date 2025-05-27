指劉秀玲答詢京華城案答得很自然 柯文哲：我怎會懷疑案子有問題

台北地方法院傳喚在押的前台北市長柯文哲。（記者羅沛德攝）

2025/05/27 21:21

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積率弊案，今天傳喚台北市政府都委會前執行祕書劉秀玲出庭作證，傍晚詰問完畢後，前台北市長柯文哲表達意見時，稱讚劉秀玲工作表現優秀、名聲很好，而且她在市議會面對議員苗博雅質詢時，表現得很自然，他怎麼會懷疑京華城有問題？柯文哲也認為，從劉秀玲的證詞可證明，他沒有針對京華城案下任何指示。

柯文哲說，他在8年市長任內都沒有機會和劉秀玲講話，劉秀玲的證詞也證明他沒有指示京華城任何事情，而且他的口頭禪是「公務員以不坐牢為原則，事情做不下來，就來晨會報告，大家一起討論解決問題」，但他的第2任市長期間，從未有人來向他報告京華城的問題。柯文哲認為檢察官「真為很會編故事」，只要錄音、逐字稿公開攤開來，大家就會知道北檢是怎麼辦案的，在此之前他只能暫時忍耐。

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庭訊時，劉秀玲證實有收到一則由同仁轉傳疑似「向市長告狀」的簡訊，發文者、受文者不詳。對此，柯文哲說，他沒有台北市議員應曉薇的LINE，這則訊息的源頭不是他，市長室祕書傳出的LINE不等於是市長傳的。

應曉薇也指稱，柯文哲8年市長期間，她不曾打電話或傳LINE給柯文哲，她也把公務員當做自己的老師在請教，不可能對公務員辱罵或施壓或關說。

審判長於庭末詢問，調查局北機站發公文請示合議庭，由於近日受北檢指揮偵辦京華城土地標售案，能否允許調查官前往台北看守所就訊威京集團主席沈慶京？沈慶京的律師徐履冰答稱，沈慶京目前仍在羈押禁見中，律見僅限於本案辯護人，而土地標售案是另案偵查中案件，與本案無關，若有新偵查案件，沈慶京就必須另行委任偵查辯護人，在委任之前，北機站不宜赴北所突襲訊問。

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