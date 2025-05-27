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    AIT人員撞到人身分是機密？ 警方：車禍三聯單上都有雙方姓名資料

    AIT人員疑駕駛租賃車，不小心撞張姓婦人，車子也衝到溝壁上。（民眾提供）

    AIT人員疑駕駛租賃車，不小心撞張姓婦人，車子也衝到溝壁上。（民眾提供）

    2025/05/27 20:12

    〔記者歐素美／台中報導〕本月21日上午7點多，一名AIT（美國在台協會）人員駕車行經台中市和平區東關路，後視鏡不小心A到一名張姓餐廳老闆娘，造成張婦頭部受傷送醫，住院6天，張婦向媒體投訴想知道肇事對方身分卻遭翻譯以「機密」為由拒絕；和平警分局谷關派出所表示，肇事雙方都會製作筆錄，三聯單上皆有雙方資料。

    這起車禍事故發生在5月21日上午7點32分，一名AIT人員駕駛轎車行經和平區東關路一段202號附近，不小心撞到張姓婦人，造成張婦倒地撞到石頭，救護車隨即將張婦送往東勢農民醫院治療；張婦因頭部受傷縫了15針，加上腦水腫，住院6天才出院。

    張婦向媒體投訴指出，當時她在餐廳外打掃，有多輛車行經東關路，其中1輛車的後視鏡撞上她後，車子還衝到路旁排水溝，同行其他車輛人員隨即也下車，另有一名疑似台籍男性翻譯人員，向她說會請保險公司處理，隨後即前往警局製作筆錄。

    但當下她想知道對方身分，卻遭該名翻譯多次以「機密」為由拒絕說明。後來家屬主動去電給該名翻譯人員，想拜託翻譯人員居中傳達，還遭斥責「你們要去找美方人士啊，不要找我，再打就告你！」質疑「是不是在幫著外國人欺負我們台灣人？請社會主持公道！」

    張婦表示，當下就聽聞對方是美國AIT人員及我國國防部人員，想要循管道討公道都無下文，苦苦等了7天，直到今天對方才現身慰問致歉；警方則表示，肇事雙方製作筆錄，三聯單上都會有姓名資料，不會不知肇事者是誰。

    據了解，AIT人員在21日當天疑似是要前往谷關特戰訓練中心進行軍事技術交流，但皆未獲相關單位證實。

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