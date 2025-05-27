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    首頁　>　社會

    金門民宅大火斷退路 消防指引「關門」成功救出三人

    金門縣金湖鎮東村民宅火警，消防局據報趕抵現場，迅即將火勢控制，消防人員進場處理善後。 （讀者提供）

    金門縣金湖鎮東村民宅火警，消防局據報趕抵現場，迅即將火勢控制，消防人員進場處理善後。 （讀者提供）

    2025/05/27 19:41

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖鎮東村1戶民宅今天發生火警，驚傳屋內3人受困，消防局勤指中心得知逃生路徑受阻，立即引導受困民眾就地避難「關門」待救，等到消防人車抵達，順利將3人救出。

    目擊者指出，當時火勢猛烈，消防車抵達現場前，火勢引發的濃煙直衝天際，該3樓建築物玻璃帷幕已經燒破，夾雜黑色濃煙持續竄出；消防局第2大隊大隊長董紀瑋指揮部署兩條水線，完成人員安全管制後，攜帶熱顯像儀（TIC）衝入室內展開滅火攻擊，大約10分鐘將火勢控制，再由金湖分隊長許春祥率員進入室內，將受困3人救出，3人均無明顯外傷，起火原因由消防局火災調查科鑑定研判。

    消防局表示，此次救災行動，救災救護指揮中心扮演關鍵角色，隊員王畇森、徐書偉接獲屋主報案電話，確認逃生路徑受阻後，立即引導3人將門關上就地避難，等待救援，並持續安撫民眾緊張情緒及保持通話，隨時掌握屋內火勢及人員安危，待消防車組抵達現場，能立即發揮優勢消防戰力，將火勢控制，人員救出，是近年來住宅火警救援相當成功的案例。

    民眾指出，發生火警的屋頂裝有疑似風力發電設備，這些火警是否與此設備有關？消防局表示，仍待調查釐清中。

    消防局表示，屋主第1時間發現火警時，原規劃從大門逃生，但火煙已阻礙樓梯間避難路徑，因此指引民眾關門待救，是此次成功救援的重要原因，也顯見消防局防火宣導隊多年來家戶防火宣導奏效，未來將以此成功案例作為宣導素材。

    金門縣金湖鎮東村民宅火警，消防局據報趕抵現場，順利將三人救出，完成1場成功的搶救災例。（金門縣消防局提供）

    金門縣金湖鎮東村民宅火警，消防局據報趕抵現場，順利將三人救出，完成1場成功的搶救災例。（金門縣消防局提供）

    金門縣金湖鎮東村民宅火警，現場火勢猛烈，一片狼藉。（讀者提供）

    金門縣金湖鎮東村民宅火警，現場火勢猛烈，一片狼藉。（讀者提供）

    金門東村發生火警的屋頂裝有疑似風力發電設備，火警是否與此設備有關？消防局調查中。（讀者提供）

    金門東村發生火警的屋頂裝有疑似風力發電設備，火警是否與此設備有關？消防局調查中。（讀者提供）

    金門東村民宅火警，火勢猛烈，室內燒得一片焦黑。（金門縣消防局提供）

    金門東村民宅火警，火勢猛烈，室內燒得一片焦黑。（金門縣消防局提供）

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