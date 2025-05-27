被嗆「還要等你多久？」竟殺死人 基隆國民法官判林家宏無期徒刑

男子林家宏持折疊刀刺死李男，基隆地院判林男無期徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/05/27 20:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子林家宏作客友人家時，只因不滿帶他上樓的李男嗆他，「你是好了沒？」、「還要等你多久？」，竟持折疊刀朝李男胸部、腹部猛刺2刀致死。基隆地院國民法庭經今（27日）下午5點宣判。法官考量林與李男僅為點頭相識之交，竟持摺疊刀朝被害人猛刺致死，對死者家屬造成難以彌補傷害，依殺人罪重判林男無期徒刑，褫奪公權終身。

本案發生在去年6月間，32歲林男作客友人家時巧遇高姓舊識，2人聊到忘我，引發欲帶林男上樓的李姓男子不滿，嗆林「你是好了沒？」、「還要等你多久？」；未料，林男聽後，竟持折疊刀朝李男胸部、腹部猛刺2刀致死。基隆地檢署去年10月16日偵結，將在押的林男依殺人罪嫌起訴。

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由審判長劉桂金及陪席法官李岳、受命法官陸怡璇與6位國民法官組成的國民法庭經過2天審理後，檢辯雙方辯論至今天上午11點40分，審判長劉桂金當庭宣示下午1點半開始評議，預定下午4時許宣判；由於6位國民法官發言踴躍，對林男適用刑度有不同看法，與三名職業法官充分討論後，評議至下午5點多才產生共識，依殺人罪判處林男無期徒刑，褫奪公權終身。

國民法庭法官審酌，林男有多次傷害前科，殺害李男時，還在假釋期間；林男為了毒品交易前往案發地點，只因不滿被李男嗆聲，竟持摺疊刀猛刺李男兩刀，造成李男失血過多不治。

此外，林男行凶後，未救護李男就逃離現場，犯案後又僅拿得出台幣4萬元賠償被害人家屬，與被害人家屬要求600萬賠償金相距甚遠，未能與被害人家屬達成和解；另考量林與李男僅為點頭相識之交，只因不滿被嗆：「你是好了沒？」、「還要等你多久？」，就持摺疊刀殺死對方，對死者家屬造成難以彌補的傷害，因此判處林男無期徒刑，褫奪公權終身，以彰顯對生命權的尊重。

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