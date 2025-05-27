台女北市健康國小外抖音直播 檢警釐清動機

台北市松山分局移送偵辦兩名女性直播主。（記者姚岳宏攝）

2025/05/27 18:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕近日全台陸續傳出疑有中國直播主對著學校直播狀況，引發社會關注，北市警方也接獲檢舉，陸續函報裁處及移送檢方偵辦兩名在微信及抖音直播的女子，但除之前移送的52歲劉婦是中國籍配偶，另名25歲戴女則是土生土長的台灣人，檢警還在釐清相關動機。

民生社區日前傳出校園周邊有民眾狂拍學童並在微信直播的情況，有家長見狀阻止拍攝，但拍攝者不理會，市議員許淑華向轄區松山警分局報案，警方通知52歲中配劉姓婦人到案說明，她表示只是透過直播分享在台生活的日常及當地風土民情，並無其他目的，警方仍依違反兒童及少年福利與權益保障法及妨害秘密罪嫌，移送台北地檢署偵辦及通知市政府裁處，為全國首例。

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另外本月15日，有民眾發現有年輕女子在健康國小外透過抖音直播，當天即向警方提出「妨害秘密、違反個資法及兒少法」告訴，警方受理後依規定受理並製作兒少保護通報，隨即通知25歲戴女到案說明，戴女稱當日前往該處，以網路直播方式，向在中國的親友介紹台灣生活點滴，未有拍懾他人小孩情事。

此外，在台北捷運南京三民站也有直播拍攝情形，警方追查當事人是拍攝垃圾車及街景，尚無違反相關法律，故未通知調查。

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