愛上渣男？神棍誆稱「妳卡到陰」性侵 國中女竟求法官不要重判

王男一人飾演神棍等三角色，性侵害女國中生，甚至逼迫自拍裸照得逞，但女國中生卻為王男求情，希望法官不要重判。（情境照）

2025/05/27 19:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市曾性侵害入獄的王姓工地電梯操作員，去年一人飾演三角色，包括飾演神棍，向年僅14歲國中少女小芳誆稱，「妳卡到陰，我可以幫妳去陰」，伺機強制性交1次，強制猥褻3次得逞，他還用假名誘騙小芳自拍裸照，另人驚訝的是，台中地院審理時，小芳似乎愛上王男，竟向法官求情，不希望王男加重量刑，法官以王男對刑罰反應力薄弱等理由拒絕，依對少年（少女）犯強制性交等三項罪名重判8年2月。

判決書指出，王男於去年（2024年）7月，上網用假名「王傲宸」認識女國中生小芳（化名），他再用假名「王浩鼎」與小芳互動，兩人交往成為「網路男女朋友」時，他又飾演第三人「王修」，當起神棍向小芳佯稱「因為妳卡到陰，我可以跟妳見面幫妳去陰」，小芳誤信為真，同意與「王修」見面，王男再用「王修」身分，到小芳住處見面。

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王男誆稱要開始去陰，要求小芳閉眼站好後，先掀小芳上衣及內衣，伸鹹豬手猥褻後，要求撫摸小芳下體被拒，王男又佯稱，如果拒絕，妳的男友「王浩鼎」會發生壞事，去陰也無法完成，小芳誤信為真而同意，王男伺機性侵害得逞。

去年9月上旬至9月13日，王男又用類似手法，以「王修」身分約小芳見面，對小芳強制猥褻3次得逞，另於9月上旬，再用「王傲宸」、「王浩鼎」及「王修」等三種不實身分交互與小芳互動，要求小芳自拍裸體等不雅照或影片給他，甚至以「王傲宸」角色對小芳威脅，如果不拍性影像傳給他，他就要傷害小芳的男友「王浩鼎」；或以「王修」身分對小芳佯稱，拍性影像可以救妳男友「王浩鼎」、如果不拍「王浩鼎」會有麻煩，小芳和「王浩鼎」會被拆散，小芳迫於無奈而自拍傳送，被長輩發現而提告。

台中地院審理時，法官認定王男於2014年因兩件妨害性自主案判刑9年9月與10月確定，2022年10月出獄，5年以內故意再犯本案，是累犯應加重量刑，但小芳卻當庭說，希望給王男一次機會，不要加重。

法官強調，王男犯下前案與本案，都是妨害性自主案件，顯見前案執行並無顯著成效，王男對刑罰反應力薄弱，仍應適用累犯規定加重量刑，不採納小芳的求情與意見。

法官還指出，王男僅因一己之私慾，不思尊重他人身體自主權利，乘小芳年幼而性侵害，依對少年（少女）犯強制猥褻罪、強制性交罪，以及以詐術使少年（少女）自行拍攝性影像罪，累犯，判處徒刑8年2月，可上訴。

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