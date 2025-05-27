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    李洲科技爆內線交易 檢調7路搜索約談董事長等12人

    李洲科技爆內線交易，台北地檢署指揮調查局台北市調查處搜索李洲公司等處，約談董事長等12人。（資料照）

    李洲科技爆內線交易，台北地檢署指揮調查局台北市調查處搜索李洲公司等處，約談董事長等12人。（資料照）

    2025/05/27 18:07

    〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司李洲科技（3066）李姓董事長涉嫌在2022年洩漏營收大幅高於去年同期的利多消息給親友，親友們買進李洲股票，擬制性獲利初估逾百萬元；台北地檢署今天（27日）指揮調查局台北市調查處兵分7路搜索李洲公司等處，約談李姓董事長等10名被告、2名證人，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。

    李洲科技以50年以上的經驗，致力於發光二極體（Light Emitting Diode，LED）、半導體零組件（Semiconductor Component）生產與研發，為全台首家提供日本大廠的LED相關產品製造商。

    不過，在2022年2月間，李州公司發布一則利多重訊，內容指李洲公司2021年第3季與2020年第3季相較，營業收入增加24％、稅前淨利增加525％、稅後純益淨利增加340％、每股盈餘（元）增加350％。

    檢調獲報，李姓董事長在重訊發布前夕，疑似洩漏公司營收利多的重大消息給親友，親友們因此在禁止交易期間涉買入李洲股票，擬制性獲利初估逾百萬元；檢調今天搜索李男及李洲公司等7處所，通知李男等10名被告、2名證人到場查證。

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