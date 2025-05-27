京華城案出庭 劉秀玲證稱應曉薇氣得向柯文哲告狀「最好把她拔掉」

台北地方法院27日審理京華城容積等弊案，傳喚在押的國民黨台北市議員應曉薇。（記者羅沛德攝）

2025/05/27 17:33

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，今傳喚北市都市計畫委員會前執行秘書劉秀玲作證，國民黨市議員應曉薇的律師詰問時，劉秀玲說她提出初研意見後，前都發局長黃一平的辦公室主任王金棠曾輾轉轉傳一封簡訊給她看，轉告她應曉薇向市長告狀，不滿都委會幕僚的初研意見，擔心她可能會引來血光之災，「最好把劉拔掉」；她將簡訊交給政風室，政風人員告訴她，簡訊似是京華城的語氣，不是應曉薇的語氣。

2021年7月1日北市都委會775次會議第2次專案小組會議前，劉秀玲和幕僚小組成員審視京華城公司申請都市計畫細部計畫變更的資料後，提出初研意見「京華城土地無法適用都市更新獎勵，請京華城參考元利公司在信義區D3街廓案件的回饋貢獻程度，建議評估朝促成TOD發展，並爭取相關容積獎勵，以活化地區發展可行性」。

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律師提示案卷中的簡訊證據指出，王金棠於同年7月14日轉發一封由市長室秘書兼府會副總聯絡人李旻蔚轉來的訊息，但不知原發文、收文對象，內文提到「很抱歉疫情期間公務繁忙向您報告：…都委會劉秀玲執秘，多次凌駕專案小組與都發局，引用土管80-2條例，除法令規定無法執行外，亦影響專案小組及悖離原公展內容，恐再次影響未來都委會審議大會之議題聚焦」。

劉秀玲說，她收到後馬上告訴副市長彭振聲「議座（應曉薇）有誤會」，彭振聲回她說「依法行政就好」，後來彭振聲和黃一平討論後，要她和都發局科長楊智盛提出報告；當時的都發局總工程司邵琇珮也有向她抱怨「又被告狀」。

劉秀玲說，由於王金棠當時不方便以簡訊或電話向她說明，她即和王約在市政府2樓密談，王告訴她，訊息轉自府會副聯絡人李旻蔚，訊息顯示應曉薇對初研意見非常生氣，要向柯文哲告狀，「最好是把劉秀玲拔掉」，王擔心劉可能引來血光之災；後劉秀玲將簡訊拿給政風處看，政風人員研判後告訴她，簡訊內文似乎是京華城的語氣，而不是應曉薇的語氣。

劉秀玲擔任8年都委會執秘，她證稱所有市議員中，只有應曉薇在關切她的京華城初研意見，2017年京華城容積從392%到560%期間，應曉薇也曾叫她和邵琇珮去議員辦公室說明。

被詢及2021年8月10日的第3次便當會，劉女當庭出示一顆隨身碟表示可以說明，若合議庭有需要，可以勘驗，但檢察官與辯方都表示應先看過內容，才能表示意見，審判長江俊彥裁示不勘驗，並當庭將隨身碟收起來，附於卷內。

應曉薇助理吳順民的律師孫小萍詰問時，劉秀玲說，吳順民退休後就沒再和他私下接觸，都是在京華城的公開會議場合見面，她是最近看新聞才知道吳順民當時是威京集團的顧問、領沈慶京的薪水，她印象中吳順民曾出席京華城第1次專案會議，簽名是簽在申請人（京華城）的欄位，也坐在京華城代表的第一排座位。

劉秀玲說，另一次是疫情期間開視訊開會，吳順民堅持到場，就坐在都發局的旁聽席聽取會議內容，吳對她滿客氣的，沒看過他在相關會議上罵人。

台北地方法院27日審理京華城容積等弊案，國民黨台北市議員應曉薇助理吳順民出庭應訊。（記者羅沛德攝）

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