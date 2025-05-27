為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通緝犯滿車毒遇盤查狠衝撞 汐止警開4槍逮人

    警車後方遭到張男撞擊。（記者吳昇儒翻攝）

    警車後方遭到張男撞擊。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/05/27 16:34

    〔記者吳昇儒／新北報導〕48歲張姓男子今天清晨3點左右開車戴2名友人行經新北市汐止區新台五路見警車經過，神色慌張，員警發現異狀上前盤查，張男竟衝撞警車，還想撞員警。警方開4槍反擊，張男等人棄車逃逸，仍當場被捕，警方在車內起出大批毒品，全案朝違反毒品危害防制條例偵辦中。

    據悉，張男涉及毒品案件，被台北地檢署通緝中，副駕駛座44歲鄭姓女子則是四條通通緝犯，後座有王姓男子，車內有大批毒品。

    汐止警分局指出，巡邏同仁發現車輛顏色與登記不符，上前攔查，對方衝撞警車，還想倒車撞同仁，警方對車輪開4槍。張男倒車撞到路旁車輛，3人棄車拔腿狂逃，不過，跑了約100公尺就被警方壓制，帶回偵辦，

    警方在車內起出三級毒品萘基甲酮1.7公斤、喪屍煙彈4顆、依托咪酯1瓶（毛重14.71公克）、安非他命1包（毛重1.14公克）、海洛因1包（毛重2.02公克）、吸食器及電子磅秤等證物。全案將依違反毒品危害防制條例偵辦。

    警詢後，分別依違反毒品危害防制條例等罪將張男等人移送台北地檢署偵辦、歸案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方搜出大量毒品。（記者吳昇儒翻攝）

    警方搜出大量毒品。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播