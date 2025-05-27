通緝犯滿車毒遇盤查狠衝撞 汐止警開4槍逮人
警車後方遭到張男撞擊。（記者吳昇儒翻攝）
〔記者吳昇儒／新北報導〕48歲張姓男子今天清晨3點左右開車戴2名友人行經新北市汐止區新台五路見警車經過，神色慌張，員警發現異狀上前盤查，張男竟衝撞警車，還想撞員警。警方開4槍反擊，張男等人棄車逃逸，仍當場被捕，警方在車內起出大批毒品，全案朝違反毒品危害防制條例偵辦中。
據悉，張男涉及毒品案件，被台北地檢署通緝中，副駕駛座44歲鄭姓女子則是四條通通緝犯，後座有王姓男子，車內有大批毒品。
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汐止警分局指出，巡邏同仁發現車輛顏色與登記不符，上前攔查，對方衝撞警車，還想倒車撞同仁，警方對車輪開4槍。張男倒車撞到路旁車輛，3人棄車拔腿狂逃，不過，跑了約100公尺就被警方壓制，帶回偵辦，
警方在車內起出三級毒品萘基甲酮1.7公斤、喪屍煙彈4顆、依托咪酯1瓶（毛重14.71公克）、安非他命1包（毛重1.14公克）、海洛因1包（毛重2.02公克）、吸食器及電子磅秤等證物。全案將依違反毒品危害防制條例偵辦。
警詢後，分別依違反毒品危害防制條例等罪將張男等人移送台北地檢署偵辦、歸案。
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警方搜出大量毒品。（記者吳昇儒翻攝）