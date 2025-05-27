台中短短7天墜樓6人摔死 網友頻呼：思之極恐、市府應重視

台中市7天發生5起墜樓事件，共7人死亡2人受傷，包括工地鷹架崩塌（紅框處），造成2死2傷的意外。（民眾提供）

2025/05/27 16:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕近年墜樓案頻傳的台中市，本月（5月）20日至26日，短短7天，就發生5起墜樓（含鷹架崩塌工安意外），造成6人死亡2人受傷憾事，網友也頻呼怪異，並呼籲中市政府等機關重視此現象。

上述5起墜樓意外，分別是本月20日凌晨，台中市西區美村路一段的一處大樓，30多歲許姓女子墜樓，倒臥大樓前方的人行道旁，台中市消防局救護車馳抵時，許女已無生命跡象，警方鑑識無外力介入。

請繼續往下閱讀...

本月23日上午，登陽建設公司位於南區福田路與福田二街口的建案「登陽大地悅章」，位於15樓的鷹架，疑因連結牆面的繫牆桿不足或施工程序有誤致被拆除，導致鷹架部分塌垮，正在15樓作業的陳姓（44歲）、車姓（49歲）與邱姓（44歲）工人墜落，邱男掉在防護網上，頭部鈍傷、手部擦傷，陳、車二人墜落至一樓死亡；另一名陳姓工人（66歲），被墜落的鷹架砸中，腿部擦挫傷、右手骨折。

24日下午於豐原區，一名79歲老翁於大樓墜落，摔在1樓鐵皮屋頂，救護員趕抵時已經死亡，警方排除外力介入。

25日夜間中市南區40多歲劉姓婦人，於住宅大樓的15樓徘徊，中市警局與中市消防局緊急於1樓鋪設氣墊，並派人安撫劉女的情緒，但卻還是發生憾事，劉女從15樓墜落至氣墊旁，送醫傷重不治。

翌日（26日）中午，台中西區美村路一處民宅又發生墜樓案，25歲林姓男子自宅7樓頂墜落至一樓旁空地，消防局救護車馳抵時，林男已無心跳呼吸，送醫急救不治。

黃姓網友於臉書指出，比起其他直轄市，自己聽到或感受到台中市墜樓似乎偏高，另一陳姓網友直呼可怕，還有李姓網友呼籲，台中市政府等機關，應注意此一現象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法