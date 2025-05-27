台南逆子疑不堪照護壓力弒母 國民法官判20年

台南歸仁區許姓男子疑因中風生病老母親起床時耍牌氣，他竟氣得拿刀刺死母親。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/05/27 16:16

〔記者王俊忠／台南報導〕住在台南市歸仁區的58歲許姓男子，1年多前在家照顧中風、臥病在床的近80歲王姓老母親，疑承受長期照顧壓力，2023年12月13日清晨，他因母親不願起床、甚至故意跌倒，竟持刀猛刺母親左胸3刀致死，之後他割頸自殘逃逸、還傳訊息給胞妹說「我殺了媽媽，快回來收屍」。今天下午台南地院國民法官庭審結依殺害尊親屬罪判他20年徒刑。

檢警調查，2023年12月13日清晨5點多，在家的許男（收押中）因母親不願起床、甚至故意跌倒在地，他竟氣得到廚房拿尖刀朝仰躺在臥室地板上的母親左胸猛刺3刀，其中1刀還貫穿到背部，之後，許男就持刀到母親臥室內的廁所割頸自殘，同日清晨6點10分許，他傳手機line訊息給二妹說「不會痛了！」

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當天清晨6點48分許，許男帶著兇刀、騎腳踏車逃離住處，接著又在清晨7點時，再以line訊息傳給二妹說「我殺了媽媽，趕快回來收屍」，許的二妹即打電話聯絡與母親同住的大姊前往查看，許家大姊看到母親躺在臥室地板上，報警聯絡救護車到場救治。

救護車將許母送醫急救，當天上午8點許，許母因血、氣胸合併硬膜下出血傷重不治。歸仁警方則於同日近午11點45分許，在歸仁區崙頂二街旁的產業道路發現、逮獲涉嫌弒母的許男及他所持的1把兇刀。

檢方起訴指許男所犯是刑法殺害直系血親尊親屬罪，請法官加重量刑。＃

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