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    看到人還加速！斑馬線2行人險遭撞 中警：將開單告發

    一輛汽車行經潭子區勝利一街與勝利路口時未禮讓行人，警方將開罰。（擷取自「WoWtchout」）

    一輛汽車行經潭子區勝利一街與勝利路口時未禮讓行人，警方將開罰。（擷取自「WoWtchout」）

    2025/05/27 17:09

    〔記者歐素美／台中報導〕YouTube頻道「WoWtchout」分享一段行車紀錄器影片，只見兩名女子正在過斑馬線，差點被一輛正要左轉的汽車撞上；台中市大雅警分局今表示，案發於本月25日中午左右，在潭子區勝利一街與勝利路口，駕駛涉及「汽車未禮讓行人」，違反道路交通管理處罰條例第44條第2項之規定，可處1200以上、6000元以下罰鍰，警方已接獲檢舉告發。

    YouTube頻道「WoWtchout」分享一段行車紀錄器影片，只見兩名女子正在過斑馬線，差點被一輛正要左轉的汽車撞上。該輛汽車轉彎時未停讓行人，反而加速上前，嚇得2女跳起馬上跑離原來的位置，汽車車輪則在壓到斑馬線時停住，人車差不到1公尺。

    網友看完紛紛留言表示，「轉彎還加速，再加一條蓄意殺人罪」、「妹妹反應超快，也幸好媽媽有跟上」、「除了不禮讓行人之外，左轉車應要禮讓直行車先行，台灣人開車騎車都不知道在急什麼的」、「隔熱紙貼黑黑，任我行，偉哉中華民國交通部疏於管理」、「紅衣的沒看車，差點登出，還好陪同的有拉一下」、「A柱，一定是A柱」。

    大雅警分局表示，該案發生於本月25日12時56分許，在潭子區勝利一街與勝利路口，警方檢視民眾張貼於網路的影像，發現該汽車於行駛過程中有「汽車未禮讓行人」的行為，駕駛行經有行人穿越道時，不暫停讓行人先行通過者，已涉及違反道路交通管理處罰條例第44條第2項之規定，可處1200元以上、6000元以下罰鍰，警方已接獲檢舉告發。

    大雅警分局呼籲，行人應使用行人穿越道，駕駛行經路口時則應減速慢行、主動禮讓，共同營造安全的交通環境。警方將持續強化執法，期望透過宣導與取締並行，提高用路人守法觀念，確保行人安全。

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