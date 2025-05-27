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    超商店員苦勸無效 他堅持寄存摺給詐團淪人頭戶被重判

    店員苦勸無用，他堅持寄存摺給詐團，新竹地院法官重判5年徒刑。（記者蔡彰盛攝）

    店員苦勸無用，他堅持寄存摺給詐團，新竹地院法官重判5年徒刑。（記者蔡彰盛攝）

    2025/05/27 16:10

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹58歲黃男去年將3個金融帳戶的金融卡及密碼提供給詐騙集團，超商店員曾提醒「對方可能是詐團」，但無法勸退黃男，新竹地院認為司法對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人所詬病，考量被害人遭受的財產損失金額不輕，加上黃男無視店員警告，因此無需輕縱，重判有期徒刑5年。

    法官調查，去年1月黃男在竹市某超商，將他3個金融帳戶金融卡及密碼寄給詐騙集團，想換取美金5萬元酬勞。當時店員曾明確提醒，對方可能是詐騙集團，但黃男不聽，堅持寄給詐團成員。

    詐騙集團隨即利用黃男帳戶詐騙2名被害人，手法包括在社群網站刊登投資廣告，或佯稱加入股票投資群組穩賺不賠。2人因此上當，分別匯款20萬元至黃男的帳戶中。事後黃男更依詐欺集團指示，多次提領款項製造金流斷點，企圖掩飾或隱匿犯罪所得贓款的來源與去向。

    法官審酌黃男正值壯年，卻貪圖不法利益，在超商店員明確提醒後，仍堅持寄出帳戶，顯示其法治觀念淡薄，且嚴重影響社會治安，增加查緝難度與被害人追回損失的可能性。

    法官認為，我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人詬病，考量被害人遭受財產損失不輕，加上黃男無視店員警告行為，因此無需輕縱，依詐欺罪重判有期徒刑5年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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