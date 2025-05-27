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    彰化和美警鷹眼識破面交車手 攔阻現金120萬元

    和美警分局鷹眼識破面交車手，攔阻現金120萬元。（圖由警方提供）

    和美警分局鷹眼識破面交車手，攔阻現金120萬元。（圖由警方提供）

    2025/05/27 15:26

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局和美分局今天（27日）宣布偵破一起假投資詐騙案。警方在和美鎮某咖啡廳查獲1名正在與被害人交付現金的女車手，查扣現金120萬元、合約書及工作手機等相關證物，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    和美警分局指出，他們執行家戶訪查勤務，發現1名身背黑色包包女子在和美鎮咖啡廳外徘徊行跡可疑，與60歲黃姓民眾見面簽署文件及交付現金，警方不動聲色上前盤查，當場查獲37歲女車手，查扣120萬元、合約書及工作手機等相關證物。

    警方指出，本案經查為詐騙集團利用臉書刊登「數位運算系統操作」假投資廣告，誘騙黃姓民眾加LINE並下載APP操作股票買賣，使黃姓民眾誤信「穩賺不賠」，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手法，先「微量出金」讓其誤信真有投資獲利，後以聯繫黃姓民眾面交加碼投資120萬元，所幸被警方查獲攔阻。

    和美分局呼籲民眾網路投資廣告陷阱多，如有標榜「高額獲利、穩賺不賠」或是標榜加入投資LINE群組可獲得高額獲利等投資廣告必定是詐騙，就算真有「微量出金」也是引誘掉入更大陷阱的手法，切勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    和美警分局查獲1名正在與被害人交付現金的女車手。（圖由警方提供）

    和美警分局查獲1名正在與被害人交付現金的女車手。（圖由警方提供）

    和美分局查獲1名正在與被害人交付現金的女車手，查扣現金120萬元、合約書及工作手機等相關證物。（圖由警方提供）

    和美分局查獲1名正在與被害人交付現金的女車手，查扣現金120萬元、合約書及工作手機等相關證物。（圖由警方提供）

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