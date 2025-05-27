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    色男愛偷拍戒不掉 這次偷拍女高中生裙內5張照片重判4年

    陳男屢犯偷拍女子裙內隱私，這次偷拍女高中生2張照片，觸犯本刑7年以上重罪，法院判刑4年。（示意圖）

    陳男屢犯偷拍女子裙內隱私，這次偷拍女高中生2張照片，觸犯本刑7年以上重罪，法院判刑4年。（示意圖）

    2025/05/27 16:19

    〔記者張瑞楨／台中報導〕有多次偷拍女子裙底隱私的陳姓男子，去年6月在台中市一家文具店內，見未成年的女高中生穿著制服及短裙，他趁女高中生以蹲姿挑選商品，未及注意之際，將手機置於腳邊，由下往上朝裙內臀部及大腿拍照，事隔1個多小時，陳男又偷拍另一女性，未得逞即被發現報警，警方於手機找到偷拍女高中生的5張照片，陳男沒想到自己觸犯的是本刑7年以上重罪，法官雖以他侵害程度較輕，情堪憫恕而減刑，但仍判處4年徒刑，可上訴。

    判決書指出，現年36歲的陳男，有多次偷拍女性記錄，他屢次賠償對方和解，被害人撤銷告訴，但他2022年1月31日下午4時許，在澎湖縣一處購物中心內，又再偷拍陳姓女子裙底影像時，被當場發現制止並報警，這次他沒有與陳女和解，澎湖地方法院依無故竊錄他人身體隱私部位罪判刑2月，可易科罰金6萬元確定。

    陳男又於去年6月26日傍晚於中市大里區文具店偷拍女高中生裙底，包括內褲與大腿等5張照片，他於警詢、檢方偵訊與台中地方法院審理時均供承不諱，但因女高中生未成年，這次觸犯的不是一般的無故竊錄他人身體隱私部位罪（妨害秘密罪），而是「兒童及少年性剝削防制條例」第36條第3項「以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪」，是本刑7年以上重罪

    法官認為，陳男之前偷拍女子，被澎湖地方法院判刑2年，2022年8月易科罰金6萬元執行完畢，5年以內故意再犯，屬於累犯，他理應警惕並自我控管，卻還是再對少女（女高中生）犯下被拍攝性影像罪，顯示前案執行成效有限，陳男對刑罰反應力顯然較為薄弱，應加重其刑。

    不過，法官也考量陳男是拍攝女高中生日常活動下的身體隱私部位，對性隱私侵犯程度較低，本刑7年以上的量刑，有情輕法重之憾，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，判處4年徒刑，可上訴。

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