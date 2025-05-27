房產詐欺頻仍 新北議員籲加強地所防詐知能、多單位防詐連線

新北市議員彭佳芸質詢希望加強不動產詐騙防制因應作為。（記者黃子暘攝）

2025/05/27 15:43

〔記者黃子暘／新北報導〕房產詐欺頻仍，新北市議員彭佳芸今（27）日質詢表示，詐騙手法不斷更新，地政專有名詞對民眾而言艱澀不易懂，地政事務所基層同仁成為防詐最後一關，詢問市府是否有與檢警等相關單位建立通報機制，以及相關防詐作為。地政局長汪禮國說，市府與地政士公會、檢警、銀行建立合作打詐機制，並有地所、警方雙重關懷提問機制，盼「雞婆一點」，避免民眾受詐。

彭佳芸說，房產詐騙案不乏假冒律師、地政士、里長與銀行人員行騙的手法，市府、地政機關應結合公會與業界聯手強化預警實務；去年起，地政司推動「私人借貸案件延長審查期」，將原本1至3天的處理期拉長為3至5天，讓地方與警政單位有時間交叉比對資料，地政局也有關懷提問機制，但比起制式化提問，更應提高前線同仁警覺性。

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彭佳芸指出，地政局目前將「私人設定抵押權登記」、「連件申辦預告或信託登記」、「抵押權設定契約書附流抵約定條款」等案件列為不動產詐騙高風險登記案件，但對一般民眾而言，這3個名詞不易理解，遑論60歲以上長輩或獨居長輩，市府更應該結合地政士公會等單位，在長者活動上宣導，避免長者財務損失。

汪禮國指出，市府與檢警、銀行合作打詐，地所登記是把關不動產詐騙的最後一關，針對私人設定，市府推出關懷提問機制，確認當事人的登記意圖，也會通報警局做第二階段關懷提問；相關問題均有滾動更新，避免詐團要求受害者背誦答案應對，也藉由警方詢問加強嚇阻力，至於處理期延長，已向同仁保證，民眾抱怨陳情「算局長身上」。

汪禮國說，地所總計關懷提問已經2400多件，針對長輩族群的防詐宣導，將有防詐影片將在近期上架播放，也與社會局合作，在長輩共餐等里民活動上向長輩加強宣導；另外彭佳芸建議推動的雙地政士制度，市府也與地政士公會討論是否可降低費用，增加民眾使用意願。

此外，市議員黃淑君關心地所人力問題，她說，新北市板橋、新莊、三重、中和4大地所業務繁重，去年10月已向汪禮國質詢建議調高課長職等，增加留才意願，目前進度如何？

汪禮國指出，去年10月已發文中央希望調高課長職等，地政司表示支持這項建議，將在近期把公文報到銓敘部，市府近2週將再發文追進度、請中央儘速核准。

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