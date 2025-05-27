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    彰化火葬場說明會再爆衝突 2民眾受傷送醫

    彰化舉行火葬場說明會，抗議民眾與警方發生推擠衝突。鐵桌都被壓壞。（記者陳冠備攝）

    彰化舉行火葬場說明會，抗議民眾與警方發生推擠衝突。鐵桌都被壓壞。（記者陳冠備攝）

    2025/05/27 15:18

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府規劃在芳苑、二林交界設置火葬場與生命園區，引爆地方反彈，今（27）日第二場說明會吸引逾500名民眾到場抗議，場內場外衝突不斷，造成2人送醫，其中1人左腳骨折，現場一度失控。

    縣府為避免年初說明會遭抗議中斷的情況重演，特地將場地改設於芳苑福海宮內的私人餐廳，並調派220名警力維安，拉起人牆與場外抗議群眾隔離。然而因場地僅容納約200人，部分無法進入的民眾情緒激動，與警方推擠衝突頻傳，甚至壓倒桌椅，導致一片混亂。

    「反火葬場自救會」成員與當地居民手持標語、高喊口號，強烈反對火葬場設址，認為影響風水、環境與居民生活品質，場內則不斷有民眾發言要求縣府撤案，氣氛緊張。

    縣府則強調設置生命園區是為提升殯葬設施水準，計畫仍在初期階段，將持續蒐集地方意見、強化溝通，盼透過理性對話凝聚共識。警方已針對現場衝突進行調查，後續將依法釐清是否涉及傷害或毀損責任。

    彰化舉行火葬場說明會，抗議民眾被推擠受傷，造成左腿骨折。（記者陳冠備攝）

    彰化舉行火葬場說明會，抗議民眾被推擠受傷，造成左腿骨折。（記者陳冠備攝）

    彰化舉行火葬場說明會，說明會現場部署重重警力，避免民眾又衝上主席台。（記者陳冠備攝）

    彰化舉行火葬場說明會，說明會現場部署重重警力，避免民眾又衝上主席台。（記者陳冠備攝）

    彰化舉行火葬場說明會，說明會現場部署重重警力，避免民眾又衝上主席台。（記記者陳冠備攝）

    彰化舉行火葬場說明會，說明會現場部署重重警力，避免民眾又衝上主席台。（記記者陳冠備攝）

    彰化舉行火葬場說明會，說明會現場民眾要求撤案。（記者陳冠備攝）

    彰化舉行火葬場說明會，說明會現場民眾要求撤案。（記者陳冠備攝）

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