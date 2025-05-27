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    太歲頭上動土！ 嘉縣吳鳳廟廟桌、五賽、香爐全遭竊

    嘉義縣中埔吳鳳廟的廟桌、五賽、香爐全遭竊（紅框內除神明）。（圖由吳鳳廟提供）

    嘉義縣中埔吳鳳廟的廟桌、五賽、香爐全遭竊（紅框內除神明）。（圖由吳鳳廟提供）

    2025/05/27 15:50

    首次上稿 15:17
    更新時間 15:50

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕建廟逾200年的嘉義縣中埔鄉社口村吳鳳廟，今天凌晨約1、2點時遭宵小侵入，將廟桌、五賽、香爐全都偷走，由於這些東西都相當重，需要多人才能搬運，廟方推估可能集體做案，呼籲有在收購的老闆們幫忙注意一下，強調這些都有「落款吳鳳廟」。

    位於社口村的吳鳳廟為嘉義縣定古蹟，相傳創建於清嘉慶25（1820年）年，舊稱阿里山忠王祠、成仁廟，是主祀吳鳳的廟宇，後來因為吳鳳的事蹟有所爭議而沒落，並曾遭到蓄意破壞。

    吳鳳廟方指出，發生竊案時間約在今天凌晨1、2點，竊賊翻牆進入廟內打開廟門，偷走廟桌、五賽、香爐，上桌寬度約209公分、長度約84.5公分，下桌寬約127公分、長約124公分，這些失竊物都有落款吳鳳廟，希望有看到的趕快跟廟方聯絡，電話（05）2539991。

    中埔警分局表示，義仁所員警獲報吳鳳廟發生竊案，經警方陪同廟方人員清查後發現，設置在廟內的供桌、香爐及燭臺等物遭人竊取，損失金額待估中，警分局已成立專案小組，全力追緝中。

    中埔警呼籲，倘若有民眾發現吳鳳廟方遭竊之相關物品者，請立即向警方舉報。如民眾發現周遭有可疑人事物，請立即撥打110報案，共同維護人民生命財產安全。

    嘉義縣中埔吳鳳廟的廟桌、五賽、香爐全遭竊，暫時以長桌供奉神明。（圖由吳鳳廟提供）

    嘉義縣中埔吳鳳廟的廟桌、五賽、香爐全遭竊，暫時以長桌供奉神明。（圖由吳鳳廟提供）

    嘉義縣中埔吳鳳廟的廟桌、五賽、香爐全遭竊。（圖由吳鳳廟提供）

    嘉義縣中埔吳鳳廟的廟桌、五賽、香爐全遭竊。（圖由吳鳳廟提供）

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