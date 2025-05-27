不滿被嗆持刀殺人檢察官斥像屠夫 國民法官16：00宣判

男子林家宏持摺疊刀刺死嗆他的李姓男子。基隆地院國民法庭經過2天密集審理，定今天下午4點宣判。 （記者林嘉東攝）

2025/05/27 15:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子林家宏去年6月作客友人家中，只因不滿遭李男嗆：「還要等你多久？」，竟持摺疊刀刺死對方。基隆地院國民法庭經過2天密集審理，定今天下午4點宣判。上午辯論時，檢察官痛批林與被害人僅只是點頭之交，卻像屠夫般，當街隨機殺人，手段兇殘，對林求處無期徒刑。

本案發生在去年6月間，32歲林男作客友人家時巧遇高姓舊識，2人聊到忘我，引發欲帶林男上樓的李姓男子不滿，嗆林「你是好了沒？」、「還要等你多久？」林男聽後，竟持折疊刀朝李男胸部、腹部猛刺2刀致死。基隆地檢署去年10月16日偵結，將在押的林男依殺人罪嫌起訴。

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由於林男被檢方依殺人罪嫌起訴，符合國法官法中「故意犯罪發生死亡結果」的規定，因此檢方依國民法官法規定，聲請「行國民法官審判」程序。

國民法庭今天上午進行第二天審理，上午10時許，國民法官要求林男當庭模擬殺害李男的過程後，檢察官吳欣恩、陳淑玲痛批，林男僅是點頭之交，只因不滿被嗆，就持摺疊刀殺害李男，宛如屠夫般當街隨機殺人，建請國民法官對林判處無期徒刑。

林的辯護律師簡銘昱則說，林男模擬過程中，是面對李男突然對他伸手，才持刀殺害李男，與11年前在台北捷運上隨機殺人的鄭捷不同，兩案不能相提並論，且林男犯後深表悔悟，有要賠償對方的意願，但只能拿出台幣4萬元，與對方提出600萬的賠償金，差距甚大，雙方才無法達成和解。

審判長劉桂金最後問林男沒有什麼要說的? 林說，4萬元真的就是他能力所拿出的最多錢，他不是要侮辱家屬，對家屬造成無法彌補的遺憾與痛苦他很抱歉、「我知道錯了！」全案辯論終結，職業法官與國民法官預定下午1點評議後，下午4點宣判。

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