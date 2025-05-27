又傳清潔隊員遭暴力攻擊 雲縣：將協助提妨害公務訴訟

水林鄉清潔隊楊姓隊員在清運垃圾時遭民眾以竹棍襲擊。（圖由水林鄉公司提供）

2025/05/27 13:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林又傳清潔隊員執勤時遭民眾以竹棍襲擊事件，造成該員胸部挫傷，水林鄉代理鄉長張東凱今（27）日前往慰問受害隊員，嚴厲譴責暴力行為，依法究辦，保障清潔隊員安全與尊嚴，也呼籲全民落實垃圾分類。雲林縣環保局長張喬維強調，清潔隊員在收受垃圾過程全部都是屬於執行公務，環保局會協助公所針對暴力相向的民眾，提起妨害公務的訴訟。

水林鄉清潔隊楊姓隊員昨（26）日昨天下午5點在隨車執行公務清運垃圾，車輛行經1處垃圾清運點清運垃圾，1名年約6、70歲男子手持竹棍襲擊，造成楊員胸部挫傷。

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水林鄉代理鄉長張東凱指出，經了解，襲擊楊員的民眾約在1個月前倒垃圾時，因垃圾裡夾雜乾廚餘被拒收，男子疑似心生不滿，昨天疑似特意拿著竹棍在清潔隊垃圾清運點等待，見楊員後持竹棍上前理論，並以竹棍襲擊楊的胸部，力道不小，造成楊員胸部有輕微挫傷。

張東凱表示，今年1月至5月水林垃圾已被退18次高居全縣之冠，清潔隊員依規定執勤竟遭民眾暴力攻擊，對此他深表遺憾，嚴厲譴責一切形式的暴力行為，將依法究辦，保障所有隊員的安全與尊嚴。

由於斗南清潔隊日前也有清潔隊員清運垃圾時遭民眾攻擊，1個月內連續發生2件，張喬維指出，清潔隊在清運垃圾過程都屬執行公務，環保局會協助公所對暴力行為提起妨害公務訴訟。

張喬維說，不只雲林，鄰近彰化、南投、嘉義也都積極落實垃圾分類工作，去年雲林垃圾去化過程中，因分類不落實混雜鐵條、石塊等，發生30多件設備故障，呼籲民眾能落實垃圾分類，退運機制還是會嚴格執行。

水林鄉長代理鄉長張東凱前往慰問遭暴力攻擊的清潔隊員。（圖由水林鄉公所提供）

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