台大學霸替代役男暗網販毒遭FBI逮捕 外交部：與外交替代役計畫無關

外交部發言人蕭光偉表示，林男當時以資訊專長身份在駐館負責數位科技培訓計畫的一般、非機密性工作，並強調林男所涉案件及其個人行為，與外交替代役相關計畫沒有任何關聯。（資料照，記者黃靖媗攝）

2025/05/27 13:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕24歲台大資管系畢業生林睿庠經營暗網毒品交易平台「隱身市場」，同時在我邦交國聖露西亞擔任外交替代役男，於去年5月轉機時，在紐約甘迺迪機場遭美方FBI逮捕。對此，外交部發言人蕭光偉表示，林男當時以資訊專長身份在駐館負責數位科技培訓計畫的一般、非機密性工作，並強調林男所涉案件及其個人行為，與外交替代役相關計畫沒有任何關聯。

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，每年替代役男的甄選類別與專長，都是依照我國與駐在國的合作計畫需求而訂，甄選過程由內政部替代役訓練及管理中心公開招募，並確認役男無犯罪紀錄。

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蕭光偉說明，涉案林姓國人當時以資訊專長替代役身分在駐館技術團服務，負責數位科技培訓計畫的一般、非機密性、庶務工作。

蕭光偉表示，目前外交替代役有47人分派在相關駐在國服務，許多優秀的替代役男在專業領域內，協助邦交國進行能力建構或技術合作等不涉及機密的工作，並為深化與邦交國及理念相近國家的雙邊關係做出貢獻。

蕭光偉說，外交部再次聲明，林男所涉案件及其個人行為，與外交替代役的相關計畫沒有任何關聯，對於台美檢調機關已經在偵辦中的案件，外交部沒有評論。

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