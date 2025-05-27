冒用蕭萬長妻名義吸金37億 高院判「無牌會計師」蔡國安賠償5被害人4.35億

無牌會計師蔡國安誆稱與前副總統夫人朱俶賢等政商外流交好，涉嫌吸金37億元，被判刑14年2月定讞，高院今判決蔡應賠償5名被害人共4.35億元。（記者楊國文攝）

2025/05/27 13:49

〔記者楊國文／台北報導〕會計師事務所負責人蔡國安佯稱與前副總統蕭萬長夫人朱俶賢等政商名流關係良好，還出示與蕭夫婦兩人、前菲國總統杜特蒂等政商名流合照，編造不實投資案，吸金37億多元，去年被判刑14年2月定讞，未扣案不法25億1千多萬元沒收，已入獄；李姓富商和多位貴婦等5人不滿被騙，提起「刑事附帶民事」求償訴訟，蔡國安坦承犯行，高等法院今判決蔡國安應賠償5人共4.35億多元，其中李姓富商1人獲賠3億5616萬多元最多。可上訴。

判決指出，無會計師資格的蔡國安（76歲），經營會計師事務所、投顧公司，並擔任亞太總商會台灣分會理事長。

請繼續往下閱讀...

2014年起，蔡對外宣稱和前副總統蕭萬長、朱俶賢夫婦、前菲律賓總統杜特蒂、中鋼等公司有良好關係，並出示與蕭夫婦、杜特蒂合照，誆稱台塑、中鋼子公司中聯公司、燁聯鋼鐵、國光生技委託其籌資投資海外事業或募資，共吸金約37億元。

據調查，數十名被害人中，不少是醫師、企業人士，其中經營工程公司的徐姓一家五口被騙高達9億元最多，也有多人被騙上億元。

新北地院審酌蔡坦承大部份犯行，已返還被害人約9億元，依銀行法判14年，未扣案犯罪所得24億7千多萬元沒收。全案上訴高院。

高院審理認定，一審漏未審酌檢察官補送另一人被騙3千多萬元併辦部份，蔡非法吸金達37億700萬元，尚未返還金額達25億1千多萬元，審酌蔡吸金導致眾多被害人受重大財產損失，加重改判為14年2月。全案上訴後，最高法院去年10月駁回定讞。

李姓富商和多位貴婦等5人不滿被騙，提起「刑事附帶民事」求償訴訟，其中，李姓富商求償3億5616萬多元、另一位賴姓貴婦求償9700萬元，另外2名李姓、黃姓女子等3人，分別求償1750萬、1550萬、400萬元，蔡國安坦承犯行。

高院今判決蔡國安應如數賠償李姓富商求償的3億5616萬多元、另3名女子分別求償的1750萬、1550萬、400萬元；至於賴姓貴婦求償9700萬元竹部份，高院認定其投資金額應為5700萬元，扣除她已領取報酬1509萬元，今判決蔡國安應再賠償4191萬元，5人共獲賠金額4億3507萬元。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法