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    潮水淹至車頂！80歲釣客迷航芳苑潮間帶驚險獲救

    鄭姓老翁開車到潮間帶釣魚遇到漲潮，海水幾乎淹到車頂，消防人員前往搶救（民眾提供）

    鄭姓老翁開車到潮間帶釣魚遇到漲潮，海水幾乎淹到車頂，消防人員前往搶救（民眾提供）

    2025/05/27 13:12

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名80歲鄭姓老翁今（27日）上午獨自前往芳苑出海口釣魚，返程時駕車行經蚵道，不慎偏離路線陷入泥灘，當時正值漲潮，海水迅速上升，眼見整輛車眼看就要被海水吞沒，老翁才急忙報警求救，海巡署和消防局獲報，聯手出動橡皮艇搶救，花3分鐘在車頂幾乎滅頂前成功將人救起，化解一場生死危機。

    這起驚險意外發生於今日上午9時2分，彰化縣消防局接獲王功安檢所通報，指出在芳苑鄉漁港路968號附近，一名釣客連人帶車受困潮間帶，海水已淹至車身半部，情況十分危急，消防局得知，緊急調派芳苑、漢寶等4個分隊、2艘船艇、10名消防人員等展開救援。

    消防局表示，救援團隊於9時21分抵達現場，9時30分橡皮艇下水，僅用3分鐘就接觸到受困的鄭姓老翁，最終在9時36分將其成功救上岸，比滿潮（預估為10時35分）提前近1小時脫困。

    消防人員指出，鄭翁被救時已泡在海水中多時，出現失溫症狀，但意識清楚，經救護人員初步處置後送醫治療，所幸並無生命危險。消防局呼籲，潮間帶地形變化快速、泥灘暗藏危機，民眾從事海邊活動或蚵道通行時，務必掌握潮汐變化，避免發生危險。

    鄭翁被救時已泡在海水中多時，出現失溫症狀，但意識清楚。（民眾提供）

    鄭翁被救時已泡在海水中多時，出現失溫症狀，但意識清楚。（民眾提供）

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