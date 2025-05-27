5億高中生婚姻無效將宣判 同婚配偶夏朝源殺人不起訴聲請再議

擁有5億元房地產的賴生（圖右）與夏朝源同性結婚（圖左）後墜樓死亡。（記者張瑞楨翻攝）

2025/05/27 12:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有5億房地產的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源同性結婚，婚後1小時墜樓死亡。夏朝源被控假結婚，刑事部分已經判刑1年6月，夏男也於今年農曆春節後入獄執行；民事部分，賴生的母親委託律師控告夏男婚姻無效，但因換法官等因素而延宕，預計下月（6月）18日判決。

至於賴母控告夏男與擔任代書的夏父謀財害命（殺人罪），台中地檢署2023年6月認定賴生非他殺，將二人不起訴，全案由高等檢察署台中分署發回續查，本月（5月）2日中檢再度認定二人未犯殺人罪，再度不起訴，中檢續查結論是賴生極可能自殺，但賴母仍不服此結果，已經向台中高分檢提起再議，賴母的委任律師許哲維說，聲請再議的焦點，是針對自殺動機提出疑問。

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賴母控告夏朝源婚姻無效的民事訴訟，審理至今已經將近2年，今天（27日）台中地方法院民事庭召開言詞辯論終結庭，預計下月18日宣判，另外，外界關心賴生的遺產，在婚姻無效訴訟判決後，如何進行下一步程序？

許哲維說，還是要等後續判決確定，才會討論遺產，最大困擾是賴母身分，賴母是否無國籍？還是大陸（中國）人，這是最大癥結，至於其他家屬（指賴生阿嬤與名義上的伯父、姑姑），已經退出這場婚姻無效之訴，其他家屬要另外對遺產提出訴訟。

針對夏朝源被控殺人二度不起訴部分，賴生的母親聲請再議。（資料照）

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