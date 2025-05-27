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    首頁　>　社會

    油罐車硬闖限高便橋！尷尬卡彎自撞民宅牆

    江姓男子昨駕駛油罐車疑似不熟況，誤闖北區長榮鋼便橋，發現限高後違規迴轉，不慎自撞民宅牆面，所幸無人傷亡，警方已依法開罰。（民眾提供）

    江姓男子昨駕駛油罐車疑似不熟況，誤闖北區長榮鋼便橋，發現限高後違規迴轉，不慎自撞民宅牆面，所幸無人傷亡，警方已依法開罰。（民眾提供）

    2025/05/27 13:26

    〔記者王捷／台南報導〕最近自撞車禍頻傳，台南昨日上午再傳油罐車自撞事故，50多歲江姓男子疑不熟路況，駕駛油罐車誤闖北區長榮鋼便橋，發現限高後違規迴轉，途中自撞民宅外牆，所幸未釀成傷亡，警方將依道路交通管理處罰條例開罰裁罰600元至1800元。

    據了解，江男當時駕駛載油大車行經該路段，疑未注意「限高」、「限重」等交通標誌，想要強行駛入長榮鋼便橋，途中發現受限，遂違規迴轉，卻因車體過長與轉角不足，車頭擦撞便橋轉角旁民宅牆面，造成車體與牆面受損，幸無人傷亡。

    警五分局指出，江男酒測值為0，精神狀況正常，現場也未見油品外洩或其他車輛受波及。警方初步排除酒駕、超速等因素，初判與駕駛不熟路況、未依標誌行駛有關，警方到場排除障礙，並依道交管理處罰條例第49條第1項第3款，裁罰600元至1800元。

    該法條是處罰違規迴轉的駕駛人，禁止迴轉標示常見在車流量大的路口、隧道等，因視野受限、車速與車流量相對較高，違規轉向容易導致事故發生，所幸這次江男迴轉時未衍生重大交通事故。

    警方呼籲，大型車駕駛人應事先查明通行路線與限制標誌，避免貿然進入狹小或限制區域，否則不僅違規，還可能危及民宅與用路人安全，未來也將加強便橋路段違規巡查與宣導，以防類案再發。

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