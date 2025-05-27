高雄17歲少女上男模館消費積欠50萬 父控店家迫簽本票

17歲少女前往高雄某男模館多次消費積欠50萬，父控店家強迫簽本票。（警方提供）

2025/05/27 13:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一家男模會館被少女小玉（化名）的父親指控，為何容留年僅17歲少女未成年入內消費，甚至積欠數十萬元鉅債，還讓女兒簽下本票，懷疑該會館雇用未成年人於妨害身心健康場所從事工作，又未禁止未成年人於會館消費及疑逼迫簽立本票，警方今聯絡上少女，小玉表示只是消費並未工作，警方依違反社維法裁罰業者1.5萬元，另依違反兒少法函請社會局裁罰。

小玉父親求助媒體，控訴高雄某男模會館涉嫌雇用17歲未成年少女，疑將熟客欠款算在女兒頭上，還簽下本票還債，有人催討才知女兒的狀況，憤而控訴店家行徑惡劣，質疑女兒雖不是陪侍，可能只是幹部助理，但為何店家僱用時未盡查證義務。

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父親更不滿男模會館為何能讓未成年的女兒與友人恣意入內消費，還賦予女兒替客人簽帳權利，造成女兒因數十萬債務被迫簽下本票，他希望政府能正視相關問題，不讓類似情況再上演；店家否認不法，因少女謊報年齡，並不知道她未成年，也未雇用未成年少女工作。

三民一分局獲報後介入查辦，釐清事件經過，據了解，小玉（17歲）僅是熟識男模會館的幹部，並未在會館從事工作，自今年4月起與友人多次入會館內消費，每次約10多萬元，一開始有付費，後來3、4次消費欠款，她向店家允諾會償還，並簽立50萬元本票，經查並未遭受脅迫簽立。

警方認定該男模店違反「社會秩序維護法」，公共遊樂場所負責人或管理人，不得縱容兒童、少年於深夜聚集其內，違者處新臺幣1萬5千元以下罰鍰，若情節重大或再次違反者，可處或併處停止營業或勒令歇業。

至於小玉父親指店家疑雇用未成年人於妨害身心健康場所從事工作，又未禁止未成年人於會館消費及疑逼迫簽立本票等情，警方將通知相關人員到案說明，並進行調查蒐證，一旦查證屬實，除依刑法強制、恐嚇等罪嫌移送偵辦，蒐集事證後，將運用第三方警政手段，移請市府相關主管局處包括勞工局、社會局等單位同步進行裁處。

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