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    台中公有停車場繞圈躲酒測 23歲男辯「這樣算上路嗎」

    江男辯稱公園又不算馬路。（讀者提供）

    江男辯稱公園又不算馬路。（讀者提供）

    2025/05/27 12:27

    〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區23歲江姓男子凌晨與友人前往夜店狂歡後，返家途中竟疑為躲酒駕，將向上路二段公有停車場當成「F1」賽車場騎車繞圈醒酒，警方巡經盤查發現江男未安全帽且酒測值超標，江男辯稱公園又不算馬路，「這樣算酒駕嗎」，仍遭警方當場依公共危險罪嫌送辦。

    台中市第四警分局表示，江男本週遭檢方起訴，先前於3月8日凌晨前往大觀路「夜店一條街」狂歡，返家途中竟為了「好玩」，在向上路二段與惠文路交叉路口的公有停車場內騎機車繞行，大墩派出所員警攔查發現江男全身酒味，江男竟回稱公園又不算馬路，「只是騎來騎去，沒有要騎上道路」，並堅稱僅在停車場內活動，不認為違法。

    警方怒斥江男說，停車場跟道路一樣都是公共場所，依法需實施酒測，江男與友人回稱「我們就在這裡玩啊，也沒有騎出去（道路）」，警方怒斥道公有停車場跟私人不同，適用道路交通管理處罰條例供多數人通行，在停車場騎車繞圈仍構成酒駕行為，依涉嫌公共危險罪送辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    江男酒後騎機車在公園繞行，躲避警察。（記者黃旭磊攝）

    江男酒後騎機車在公園繞行，躲避警察。（記者黃旭磊攝）

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