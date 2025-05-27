24歲台大資管高材生林睿庠涉暗網國際販毒 檢調查扣2億資產

Incognito Market選擇毒品下單的介面。（圖擷自美國司法部官網）

2025/05/27 11:41

去年5月紐約甘迺迪機場被捕 美方以涉販毒等罪起訴

〔記者王定傳／台北報導〕24歲台大資管高材生林睿庠涉嫌在「暗網」經營毒品交易平台「Incognito Market」，讓世界各地用戶匿名買賣毒品，去年5月他在紐約甘迺迪機場被捕，美方以涉嫌販毒等罪將他起訴；據了解，調查局台北市調查處與美方情報交換後，去年6月報請台北地檢署指揮偵辦，追查林睿庠的洗錢管道，目前在台灣已查扣到他逾2億元不動產及大筆現金等資產。

另一身分是台灣邦交國聖露西亞外交替代役男

據了解，林男另一個身分是台灣邦交國聖露西亞的外交替代役男，他在2023年以資訊專長申請國合會外交替代役，經審查合格後，於同年11月3日派至駐聖露西亞技術團服勤，預計去年7月4日退役；但去年5月間，林睿庠請假準備前往新加坡，途經紐約時被逮，當時媒體就有大幅報導。

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依美國司法部新聞稿指出，Incognito Market於2020年開始運作，由林睿庠一手打造並控制所有運營工作，全球用戶在上面進行的交易達到1億美元（約新台幣32.3億元）之多，平台賺取了數百萬美元利潤。

Incognito Market採用了電商網站的多種功能，造訪網頁後，用戶必須輸入使用者名稱和密碼登入，並從數千個清單中尋找「商品」，裡頭包括非法麻醉藥品和冒牌處方藥品，例如海洛因、古柯鹼、致幻劑麥角酸二乙醯胺（LSD）、搖頭丸（MDMA）、口服鴉片類藥物羥考酮、冰毒、K他命、阿普唑侖等。

美方已將林睿庠起訴 全案預計今年9月宣判

據了解，美方已將林睿庠起訴，全案預計今年9月宣判；我國檢調也出手追查，並已查扣他落網前用自己的名字購入位於台北市天母德行東路的房產、以及銀行等相關帳戶存款，總計逾2億元資產。

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