東北季風強烈 遊客接連受傷 人民保母加入緊急救護行列

蔡姓遊客在西嶼鯨魚洞不堪強風摔傷，西嶼外垵所女警充當救護為遊客上藥包紮。（白沙警分局提供）

2025/05/27 11:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來東北季風肆虐澎湖，威力不遜於小型颱風，導致遊客意外頻傳，包括澎湖花火節無人機秀會場傳出無人機摔落，導致濺起小石頭砸傷小女孩腳踝，還有遊客不堪強風，在西嶼鯨魚洞步道摔傷，都是自行包紮了事，連外垵派出所女警也充當救護，為遊客包紮傷口。

26日晚間升空的澎湖國際海上花火節，復飛後第3場無人機秀，因風力強勁，導致2架無人機掉落，所幸不是失速急墜，而是緩緩掉落，其中一架剛好不偏不倚擊中石牆，濺起的1顆小石頭，擊中現場小女孩腳踝，嚇得小女孩放聲大哭，父親見狀急忙抱起小女孩向外急衝，到鄰近藥局買藥自行包紮，澎湖縣政府旅遊處已取得聯繫，下午前往民宿探望。

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另一起風大摔傷意外，則是1名蔡姓旅客至西嶼鄉遊玩，因風勢強勁不慎在鯨魚洞步道上跌倒，導致右膝受傷，雖欲自行前往就醫，惟當時診所尚未開診，遂續行至外垵時轉向外垵派出所員警求助。白沙警分局外垵派出所警員蔣佩蓁仔細查看其傷勢，取來簡易醫藥箱進行初步清潔與包紮，並貼心提醒最好前往醫院就醫。對於警方熱心協助及溫柔叮囑，當事人表達由衷感激。

白沙警分局提醒民眾，時序即將進入梅雨季節，屆時地面濕滑易生意外，騎乘機車務必注意自身安全；另所轄各派出所均設有「鐵馬驛站」，提供旅遊宣導品、維修工具、休憩飲水及醫護藥品等服務，歡迎民眾多加利用。

無人機不堪強風掉落濺起小石塊砸傷女童。（網友提供）

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