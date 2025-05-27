竹聯幫份子K歌完被噴1句「衝三小」怒持刀砍死人 高院判無期徒刑

竹聯幫份子陳瑋K完歌被噴1句「衝三小」，衝突間涉嫌持刀刺穿對方一名男子心臟，當場死亡，高等法院今判決陳男無期徒刑。（記者楊國文攝）

2025/05/27 11:13

〔記者楊國文／台北報導〕竹聯幫成員陳瑋前年與友人到中壢一家KTV歡唱，清晨離開前在大門口與謝姓、余姓男子等人起衝突鬥毆，陳瑋不滿被謝男撂話「衝三小（台語）」挑釁，竟拿彈簧刀刺傷謝男頭、胸部，余男上前將陳瑋推倒在地，陳瑋不滿，涉嫌持刀朝余男左腹、左胸等部位猛刺，余男心臟被刺穿當場倒地死亡，桃園地院國民法官法庭認為陳瑋只因言語嫌隙即揮刀殺人，天理難容，判無期徒刑，上訴後，高等法院今判決上訴駁回。可上訴。

陳瑋目前在押，今未出判，無法得知他對判決看法。

請繼續往下閱讀...

判決指出，陳瑋及友人與被害人余姓、謝姓男子互不相識。前年11月19日上午6時10分，28歲的陳瑋欲離開KTV前在門口處誤認謝男以「衝三小（台語）」等語挑釁，怒打謝男頭部，謝男出拳反擊，陳瑋取出彈簧刀劃傷謝男謝臉部、右側後胸，余男見狀上前阻止推倒陳瑋。

陳瑋不滿起身，持刀猛刺余男左側下腹、左側胸部，其中一刀刺穿余男心臟，胸腔內大量出血約1950毫升，當場倒地死亡，陳瑋行凶後丟掉彈簧刀，拾起散落包包、拖鞋，從容搭車離開。

桃園地院國民法官法庭審理認為，陳瑋行兇時，並無因酒醉致其辨識能力顯著降低情形，案發時，陳男因販毒被判刑5年2月徒刑獲假釋期間，卻僅因一句不確定的挑釁言語，恣意持刀傷害謝男，更僅因余男護友心切，即予刺殺，完全視他人生命為無物，天理難容。

另外，考量陳瑋犯後否認有殺人犯意、未與被害人家屬達成和解、獲得被害人家屬原諒，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。陳瑋不服判決，上訴高等法院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法