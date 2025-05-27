為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    離譜「石膏男」！手骨折竟闖民宅又偷轎車 連愛心箱都抱走

    左手骨折打石膏的楊男（紅框處），用右手偷偷抱走飲料店的愛心箱。（圖由警方提供）

    左手骨折打石膏的楊男（紅框處），用右手偷偷抱走飲料店的愛心箱。（圖由警方提供）

    2025/05/27 11:07

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30歲楊姓男子，左手骨折打石膏，被稱為「石膏男」，卻能闖入民宅偷現金與偷車，被抓到獲釋後，又再跑到飲料店，偷偷抱走民眾捐給慈善團體的愛心零錢箱，得款1500元花光，警方依監視器畫面抓到他，台中地方法院很快判刑1年2月，他已經入獄服刑中，中止他屢犯竊盜、造成居民困擾與財物損失的惡行。

    「石膏男」最離譜行徑，是今年2月2日晚間，中市警局第一分局員警處理西區中美街一起住宅竊盜與交通事故時，意外揪出他的偷竊行徑，楊男左手打著石膏，竟能闖入民宅，偷取汽車鑰匙與現金300元，他逃離現場4小時之後，又再折返偷開走轎車。

    警方接獲報案，還在偵查時，卻又接獲車禍報案，才發現楊男偷車之後，因不諳駕駛而撞車，逆向停在路中央，不但淪為笑柄，還被民眾圍捕報警逮獲，依刑法的加重竊盜等罪名法辦。

    楊男翌日（3日）獲釋之後，又涉嫌竊取手機，事隔4天，2月7日又跑到西區精誠路飲料店內，趁店員忙碌無暇顧及，偷走櫃檯上勵馨基金會的愛心零錢箱，得款約1500元，犯案過程被監視器完整錄下，畫面顯示，他先將零錢箱移至地面，蹲在一旁假裝若無其事，隨後將箱子藏進外套，快速逃往公益路方向。

    公益派出所警員陳凱貿接獲報案後，立即調閱店內及周邊監視器，鎖定楊男身分並通知到案，他坦承犯行，卻又辯稱「原本只是想抽菸、買飲料，看到零錢箱一時動念」，1500元贓款已經花於吃飯、買菸及便當，全數花光光了，台中地檢署依竊盜等罪名起訴，台中地方法院很快判刑1年2月，中檢也很快通知他入獄執行中，其竊盜行徑也為此中止。

    楊男左手打石膏，卻能入侵民宅偷現金與鑰匙，4小時折返再偷開轎車逆向肇事。（圖由警方提供）

    楊男左手打石膏，卻能入侵民宅偷現金與鑰匙，4小時折返再偷開轎車逆向肇事。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播