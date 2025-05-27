離譜「石膏男」！手骨折竟闖民宅又偷轎車 連愛心箱都抱走

左手骨折打石膏的楊男（紅框處），用右手偷偷抱走飲料店的愛心箱。（圖由警方提供）

2025/05/27 11:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30歲楊姓男子，左手骨折打石膏，被稱為「石膏男」，卻能闖入民宅偷現金與偷車，被抓到獲釋後，又再跑到飲料店，偷偷抱走民眾捐給慈善團體的愛心零錢箱，得款1500元花光，警方依監視器畫面抓到他，台中地方法院很快判刑1年2月，他已經入獄服刑中，中止他屢犯竊盜、造成居民困擾與財物損失的惡行。

「石膏男」最離譜行徑，是今年2月2日晚間，中市警局第一分局員警處理西區中美街一起住宅竊盜與交通事故時，意外揪出他的偷竊行徑，楊男左手打著石膏，竟能闖入民宅，偷取汽車鑰匙與現金300元，他逃離現場4小時之後，又再折返偷開走轎車。

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警方接獲報案，還在偵查時，卻又接獲車禍報案，才發現楊男偷車之後，因不諳駕駛而撞車，逆向停在路中央，不但淪為笑柄，還被民眾圍捕報警逮獲，依刑法的加重竊盜等罪名法辦。

楊男翌日（3日）獲釋之後，又涉嫌竊取手機，事隔4天，2月7日又跑到西區精誠路飲料店內，趁店員忙碌無暇顧及，偷走櫃檯上勵馨基金會的愛心零錢箱，得款約1500元，犯案過程被監視器完整錄下，畫面顯示，他先將零錢箱移至地面，蹲在一旁假裝若無其事，隨後將箱子藏進外套，快速逃往公益路方向。

公益派出所警員陳凱貿接獲報案後，立即調閱店內及周邊監視器，鎖定楊男身分並通知到案，他坦承犯行，卻又辯稱「原本只是想抽菸、買飲料，看到零錢箱一時動念」，1500元贓款已經花於吃飯、買菸及便當，全數花光光了，台中地檢署依竊盜等罪名起訴，台中地方法院很快判刑1年2月，中檢也很快通知他入獄執行中，其竊盜行徑也為此中止。

楊男左手打石膏，卻能入侵民宅偷現金與鑰匙，4小時折返再偷開轎車逆向肇事。（圖由警方提供）

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