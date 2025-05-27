88會館案外案 南港分局警洩個資聲押禁見

台北地檢署。（資料照）

2025/05/27 10:51

〔記者王定傳／台北報導〕警政署督察室自清發現，2022年間時任南港分局偵查隊警員劉政道，涉利用公務系統偷查個資，洩漏給88會館負責人郭哲敏為首的犯罪集團成員，還疑似收取好處，因此報請台北地檢署指揮偵辦；檢警昨前往南港警分局及劉員住處搜索，今訊後認劉正道涉犯「貪污治罪條例」違背職務收受賄賂罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

北檢昨日指揮警政署督察室、調查局台北市調查處，前往劉正道在南港分局的辦公室及住居所執行搜索，同時以被告身分約談劉政道，以及郭哲敏犯罪集團成員陳志全，另以證人身分傳喚郭哲敏的大帳房杜韋蓁到案；檢方訊後向法院聲押禁見劉正道，陳志全諭知10萬元交保，杜韋蓁訊後請回。

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至於郭哲敏洗錢案，他在2022年被控洗錢等罪，在檢警搜索前出境，前年被押解回台並收押禁見，同年11月被追加起訴後仍羈押禁見，去年4月第一次獲交保，但檢方抗告成功，5月重回看守所，11月再獲交保；檢方不服二度抗告成功，地院裁定仍交保，但保金各加一倍，檢方3度抗告成功，地院因此將他回復羈押禁見。

全案於今年1月辯論終結，檢方對郭哲敏具體求刑15年、其親信張旭昇10年，並定於5月29日宣判，合議庭認如能提出保證金，並進行相關防逃措施，對他應有相當程度的心理約束力，裁定2億元交保。

未料，郭哲敏接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線、聯絡不到人等告警事件，合議庭於今年4月間拘提他出庭，訊後裁定再次羈押。

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