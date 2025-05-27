長照悲歌！膠帶封口殺52歲小兒麻痺兒 8旬母獲輕判2年半

涉嫌殺子的80歲劉婦。（資料照）

2025/05/27 10:29

〔記者張文川／台北報導〕台北市79歲劉姓婦人長期照料患有重度小兒麻痺的52歲林姓么子42年，因而心力交瘁，擔心自己年事已高，若過世將無人照料兒子，連累其他家人，前年5月在絕望之下，以膠帶封住兒子口鼻致死。台北地院今依家暴殺人罪將劉婦減刑輕判2年6月徒刑。仍可上訴。

北檢起訴調查，劉婦與90歲林姓丈夫育有3個小孩，2人平時與患有重度小兒麻痺的么兒同住於北市松山區。

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2023年5月11日下午，劉婦先至住家附近油漆行，購買1捆免割封箱膠，翌日上午趁看護離開兒子房間時，將門反鎖，將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中，再以口水巾、膠帶摀住兒子口鼻致窒息而亡。

林家的菲籍看護上午7時許發現林男倒臥床上，口鼻纏著膠帶氣絕，劉婦則呆坐在一旁不停哭泣，見狀立即通知劉婦二兒媳，兒媳報警處理，警消到場時林男已明顯死亡。檢方複訊後諭令5萬元交保。

劉婦坦承殺子，供稱她身體狀況不佳，擔心自己將不久於人世，老公又中風不良於行，另二子也已各組家庭，么子的照顧與醫療費用高昂，她擔心自己死後，無人照料小兒子，或造成其他家人的負擔，決定犯案;案經北院審理，今判處劉婦2年6月徒刑。

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