純情女北上領百萬圓新娘夢 竟是一場騙局

曾女到銀行提款被行員查覺有異攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/27 10:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕沈浸在即將結婚夢境裡的34歲曾姓女子，依網戀男友指示，自高雄北上，準備提款百萬元去支付婚宴餐廳費用。銀行與警方查覺有異，還特別派出女警安撫調查，最終證實是場網路愛情騙局。曾女雖保住鉅款，但夢醒夢碎悵然離去。

留著一頭長直髮的曾女，是日前前往中國信託民權西路分行準備臨櫃提領鉅款，行員關懷提問匯款用途，曾女稱是要和男友結婚，需提領100萬元當作支付婚宴費用，但尚未與餐廳簽訂契約。

請繼續往下閱讀...

民權西路分行行員驚覺有異，便立即通報要求北市警大同分局寧夏路派出所提供協助，警方指派警員王琪淩趕赴現場瞭解狀況。

警方到場調查中，曾女說她是經朋友介紹而認識現住北部的男朋友，1年多來皆在談遠距離戀愛。但警方反覆詢問中發現，曾女對男友瞭解不深，甚至連雙方父母都沒見過面，甚至連1張合照都沒有。

王員隨後徵得曾女同意，查看雙方對話紀錄，又發現她口中的男友，曾經多次要求曾女投資，並教導曾女面對行員問話時該如何回應等話術。

最重要的一點是，雙方都是靠網路聊天，應該都沒有真正的見過面和相處過，因此王員研判曾女所謂的「經朋友介紹認識」，應是自我認知，曾女應是在網上被詐團搭訕詐騙。

王員援引相關詐騙案例向曾女勸說，並宣導此為典型「假交友」感情詐騙，手法是詐騙成員會透過聊天拉近關係，經過每日噓寒問暖取得信任，歹徒瞭解到曾女急欲步入婚姻，便向曾女以結婚之名義進行詐騙，謊稱台北婚宴餐廳支付現金會有較多折扣，企圖詐財。

頗有氣質的曾女，聽完同為女性的王員耐心勸說後，不禁淚如雨下，表示自己一直深信之的愛情竟是一場騙局，說完後著行李離去。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

大同分局寧夏路派出所警員王琪淩阻詐成功。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法