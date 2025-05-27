為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    三峽車禍》傳肇事翁裝昏迷避偵訊 警：無此狀況

    新北市老翁余文正高速衝撞，釀成3死12輕重傷意外，自己也重傷昏迷，今天傳出余翁裝昏迷；據透露，無相關情形，且檢警仍等待醫師評估余翁恢復狀況，好轉恢復後才能偵訊。（資料照，記者吳仁捷攝）

    新北市老翁余文正高速衝撞，釀成3死12輕重傷意外，自己也重傷昏迷，今天傳出余翁裝昏迷；據透露，無相關情形，且檢警仍等待醫師評估余翁恢復狀況，好轉恢復後才能偵訊。（資料照，記者吳仁捷攝）

    2025/05/27 09:39

    〔記者吳仁捷／新北報導〕三峽0519車禍釀成3死12輕重傷悲劇，救回一命的張姓女國中生仍因腦部重創，院方仍全力搶救，檢警亟待偵訊肇事老翁余文正，釐清還原案發經過；但外傳余翁在加護病房裝昏迷，逃避刑責拒絕偵訊；警方透露，初步無類似情形，目前持續與院方、戒護員警密切聯繫，目前老翁救治中，只要清醒、好轉，檢警將立即偵訊釐清全案。

    新北市三峽老翁余文正19日下午4時許，駕駛豐田汽車在學成路口擦撞分隔島，左前輪卡住，他為脫困，倒車推撞後車數十公分，隨後加速逃逸，衝入該時段禁止進入的通學巷國成街，高速衝撞吳姓腳踏車騎士、撞飛洪姓女機車騎士，連撞衝撞停等紅燈、雙載的吳女與詹姓女學生母女、3名過馬路女國中生、3名國中生、一對祖孫等多人，衝過600餘公尺路段，直到衝撞復興路分隔島才停下，傷亡慘重，震驚社會。

    檢警事後積極偵辦、還原現場、採集跡證、數位鑑驗手機、調閱病歷，也等待余翁清醒好轉，卻屢傳出余翁清醒、能做筆錄等訊息，今天甚至傳出余翁裝昏迷，規避偵訊、肇責。

    據透露，警方與院方持續連繫，達成共識，務必經醫師評估，余翁身心恢復到一定程度，能夠製作筆錄時，才會通知檢警，目前警方仍尚未接獲通知。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播