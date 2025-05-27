三峽車禍》傳肇事翁裝昏迷避偵訊 警：無此狀況

新北市老翁余文正高速衝撞，釀成3死12輕重傷意外，自己也重傷昏迷，今天傳出余翁裝昏迷；據透露，無相關情形，且檢警仍等待醫師評估余翁恢復狀況，好轉恢復後才能偵訊。（資料照，記者吳仁捷攝）

2025/05/27 09:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕三峽0519車禍釀成3死12輕重傷悲劇，救回一命的張姓女國中生仍因腦部重創，院方仍全力搶救，檢警亟待偵訊肇事老翁余文正，釐清還原案發經過；但外傳余翁在加護病房裝昏迷，逃避刑責拒絕偵訊；警方透露，初步無類似情形，目前持續與院方、戒護員警密切聯繫，目前老翁救治中，只要清醒、好轉，檢警將立即偵訊釐清全案。

新北市三峽老翁余文正19日下午4時許，駕駛豐田汽車在學成路口擦撞分隔島，左前輪卡住，他為脫困，倒車推撞後車數十公分，隨後加速逃逸，衝入該時段禁止進入的通學巷國成街，高速衝撞吳姓腳踏車騎士、撞飛洪姓女機車騎士，連撞衝撞停等紅燈、雙載的吳女與詹姓女學生母女、3名過馬路女國中生、3名國中生、一對祖孫等多人，衝過600餘公尺路段，直到衝撞復興路分隔島才停下，傷亡慘重，震驚社會。

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檢警事後積極偵辦、還原現場、採集跡證、數位鑑驗手機、調閱病歷，也等待余翁清醒好轉，卻屢傳出余翁清醒、能做筆錄等訊息，今天甚至傳出余翁裝昏迷，規避偵訊、肇責。

據透露，警方與院方持續連繫，達成共識，務必經醫師評估，余翁身心恢復到一定程度，能夠製作筆錄時，才會通知檢警，目前警方仍尚未接獲通知。

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